Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Чужой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Исполнилось 100 лет со дня рождения Джульетты Мазины

22 февраля
2021 год

Новости кино >>
22 февраля 2021
Сегодня, 22 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения супруги Федерико Феллини, «Чаплина в юбке», великой итальянской актрисы Джульетты Мазины.


Джулия Анна Мазина родилась 22 февраля 1921 года в итальянском городе Сан Джорджо ди Пьяно. Окончила филологический факультет Римского университета. В начале 1960-х получила степень доктора филологии за диссертацию на тему «Социальное положение и психология актёра в наше время». Играла в студенческом театре. С 1942-го на профессиональной сцене. Активно работала как актриса на радио. В 1943-м стала женой и верным соратником великого режиссёра Федерико Феллини.

В кино дебютировала в 1946-м эпизодичным образом жилички в картине Роберто Росселлини «Пайза». Вошла в число выдающихся актрис мирового кино благодаря блистательному исполнению главных ролей в фильмах Феллини «Дорога» и «Ночи Кабирии». Снималась и в других работах мужа («Белый шейх», «Мошенничество», «Джульетта и духи», «Джинджер и Фред»), а также у Росселлини («Европа 51»), Альберто ЛаттуадыБез жалости», «Огни варьете»), Альберто СордиПростите, вы за или против?») и Юрая ЯкубискоМатушка-Метелица»). В 1970-е много работала на телевидении в качестве ведущей программы, позже снялась в телевизионной пьесе «Элеонора» и сериале «Камилла». Последний раз появилась на киноэкране в драме Жан-Луи Бертучелли «День, чтобы помнить», вышедшей в 1991-м. Всего на её счету 32 роли в кино и на телевидении.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Джульетты Мазины
фото: кадр из фильма «Ночи Кабирии»

Когда Феллини тяжело заболел, Мазина тоже слегла. Они готовились отметить полвека своего супружества и творческого союза. Торжество намечалось на 30 октября 1993-го, но Феллини был уже тяжело болен и скончался 31-го. Мазина пережила его всего на четыре месяца. Всё это время она угасала, почти не разговаривала, повторяла только слова: «Без него нет меня». Актриса ушла из жизни 23 марта 1994-го в Риме. Ей было 73 года.

Автор книги «Дневники других». Обладательница 14 престижных наград, среди которых призы Канн и Берлинале, три премии «Давид ди Донателло» и две «Серебряные ленты».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   22.02.2021 - 12:30
Очень романтичная и трагическая история любви читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини
Поиск по меткам
Великие актерыДень рождения
персоны
Жан-Луи БертучеллиАльберто ЛаттуадаДжульетта МазинаРоберто РосселлиниАльберто СордиФедерико Феллини
фильмы
Без жалостиБелый шейхДжинджер и ФредДжульетта и духиДорогаЕвропа 51Матушка-МетелицаМошенничествоНочи КабирииОгни варьетеПайзаПростите, вы за или против?

фотографии >>
Исполнилось 100 лет со дня рождения Джульетты Мазины фотографии
«Дорога»
«Джульетта и духи»
с мужем
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лендинг «Чужой»

Скорбим

Александр Жданов
21 февраля ушёл из жизни актёр Александр Жданов.
Андрей Мягков
18 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Мягков.
Александр Харитонов
17 февраля ушёл из жизни актёр Александр Харитонов.

День рождения >>

Ольга Будина
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Игорь Письменный
Александр Серский
Евгений Тетерин
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Томас Джейн
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Миу-Миу
Джули Уолтерс
Дебора Фалабелла
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Мандерлей
драма
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 2005
Воздушный бой
боевик, военный фильм, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2021
Дом Пьера Кардена
биография
США, Франция, 2019
Друзья навсегда
драма
США, 2019
История семьи Блум
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, США, 2020
Лузеры против пришельцев
комедия, приключения, фильм ужасов
США, 2020
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2020
Проклятый дом 4
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Пугало
драма
Россия, 2020
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Эпидемия
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, 1987
Best Erotic Shorts 2
драма, комедия, мелодрама, эротика
Бельгия, Израиль, Испания, Канада, Франция, 2017, 2018, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен