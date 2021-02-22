Исполнилось 100 лет со дня рождения Джульетты Мазины

Джулия Анна Мазина родилась 22 февраля 1921 года в итальянском городе Сан Джорджо ди Пьяно. Окончила филологический факультет Римского университета. В начале 1960-х получила степень доктора филологии за диссертацию на тему «Социальное положение и психология актёра в наше время». Играла в студенческом театре. С 1942-го на профессиональной сцене. Активно работала как актриса на радио. В 1943-м стала женой и верным соратником великого режиссёра Федерико Феллини.
Когда Феллини тяжело заболел, Мазина тоже слегла. Они готовились отметить полвека своего супружества и творческого союза. Торжество намечалось на 30 октября 1993-го, но Феллини был уже тяжело болен и скончался 31-го. Мазина пережила его всего на четыре месяца. Всё это время она угасала, почти не разговаривала, повторяла только слова: «Без него нет меня». Актриса ушла из жизни 23 марта 1994-го в Риме. Ей было 73 года.
Автор книги «Дневники других». Обладательница 14 престижных наград, среди которых призы Канн и Берлинале, три премии «Давид ди Донателло» и две «Серебряные ленты».
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