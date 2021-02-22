Найден режиссёр для ремейка «Поезда в Пусане»

Англоязычному ремейку южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан»
нашли режиссёра. Согласно Deadline
, студия New Line Cinema в настоящий момент ведёт переговоры с индонезийским постановщиком Тимо Чахьянто
, снявшим боевики «Ночь идёт за нами
» и «Рейд: Пуля в голове
».
За сценарий будущей ленты отвечает Гэри Доберман
, который также числится в качестве продюсера наряду с Джеймсом Ваном
.
Оригинал Ёна Сан-Хо
повествует о пассажирах скоростного поезда, столкнувшихся с зомби-апокалипсисом. Первый показ фильма состоялся вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале. В Южной Корее картине удалось заработать свыше 80 миллионов долларов, а прокатный успех в Малайзии, Гонконге и Сингапуре позволил ей стать самой кассовой корейской кинолентой в истории. В 2020 году вышел сиквел хита под названием «Поезд в Пусан 2: Полуостров
».
обсуждение >>