Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Найден режиссёр для ремейка «Поезда в Пусане»

22 февраля
2021 год

Новости кино >>
22 февраля 2021
Англоязычному ремейку южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан» нашли режиссёра. Согласно Deadline, студия New Line Cinema в настоящий момент ведёт переговоры с индонезийским постановщиком Тимо Чахьянто, снявшим боевики «Ночь идёт за нами» и «Рейд: Пуля в голове».

Найден режиссёр для ремейка «Поезда в Пусане»
фото: theplaylist.net

За сценарий будущей ленты отвечает Гэри Доберман, который также числится в качестве продюсера наряду с Джеймсом Ваном.

Оригинал Ёна Сан-Хо повествует о пассажирах скоростного поезда, столкнувшихся с зомби-апокалипсисом. Первый показ фильма состоялся вне конкурса на 69-м Каннском кинофестивале. В Южной Корее картине удалось заработать свыше 80 миллионов долларов, а прокатный успех в Малайзии, Гонконге и Сингапуре позволил ей стать самой кассовой корейской кинолентой в истории. В 2020 году вышел сиквел хита под названием «Поезд в Пусан 2: Полуостров».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джеймс Ван адаптирует для американского зрителя «Поезд в Пусан»
Ён Сан-Хо снимет сиквел «Поезда в Пусан»
персоны
Джеймс ВанГэри ДоберманЁн Сан Хо
фильмы
Ночь идёт за намиПоезд в ПусанПоезд в Пусан 2: ПолуостровРейд: Пуля в голове

анонс

Скорбим

Александр Жданов
21 февраля ушёл из жизни актёр Александр Жданов.
Андрей Мягков
18 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Мягков.
Александр Харитонов
17 февраля ушёл из жизни актёр Александр Харитонов.

День рождения >>

Ольга Будина
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Игорь Письменный
Александр Серский
Евгений Тетерин
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Томас Джейн
Джульетта Мазина
Кайл Маклахлен
Миу-Миу
Джули Уолтерс
Дебора Фалабелла
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Мандерлей
драма
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 2005
Воздушный бой
боевик, военный фильм, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2021
Дом Пьера Кардена
биография
США, Франция, 2019
Друзья навсегда
драма
США, 2019
История семьи Блум
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, США, 2020
Лузеры против пришельцев
комедия, приключения, фильм ужасов
США, 2020
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2020
Проклятый дом 4
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Пугало
драма
Россия, 2020
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Эпидемия
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, 1987
Best Erotic Shorts 2
драма, комедия, мелодрама, эротика
Бельгия, Израиль, Испания, Канада, Франция, 2017, 2018, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен