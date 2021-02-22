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Джордж Мартин спродюсирует адаптацию «Знаков дороги» Роджера Желязны

22 февраля
2021 год

Новости кино >>
22 февраля 2021
Создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин спродюсирует сериал HBO по научно-фантастическому роману Роджера Желязны «Знаки дороги», уверяет Deadline.

Сценаристом, продюсером и шоураннером грядущей экранизации выступает Калинда ВаскезЗвёздный путь: Дискавери»).

Джордж Мартин спродюсирует адаптацию «Знаков дороги» Роджера Желязны
фото: deadline.com

Действие романа, написанного в конце 1970-х, разворачивается на шоссе, позволяющем путешествовать во времени. Им могут пользоваться только избранные с целью исследовать великие тайны мира. Другим же шоссе представляется как единственная надежда на выживание, переписывание изменяющих их жизнь ошибок и создание лучшего будущего для себя и тех, кого они любят.

По словам Мартина, познакомившегося с Желязны в середине 70-х в писательской мастерской в Блумингтоне и адаптировавшего его «Последнего защитника Камелота» для «Сумеречной зоны», «Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов, когда-либо живших на земле. Вот почему я так взволнован тем, что буду участвовать в адаптации романа Роджера "Знаки дороги" для HBO». Желязны, скончавшийся в 1995 году, был добрым и щедрым человеком, который даже одолжил Мартину деньги, когда тот был разорён.
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