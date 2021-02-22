Джордж Мартин спродюсирует адаптацию «Знаков дороги» Роджера Желязны

Создатель «Песни Льда и Пламени
» Джордж Р. Р. Мартин
спродюсирует сериал HBO по научно-фантастическому роману Роджера Желязны
«Знаки дороги
», уверяет Deadline
.
Сценаристом, продюсером и шоураннером грядущей экранизации выступает Калинда Васкез
(«Звёздный путь: Дискавери
»).
Действие романа, написанного в конце 1970-х, разворачивается на шоссе, позволяющем путешествовать во времени. Им могут пользоваться только избранные с целью исследовать великие тайны мира. Другим же шоссе представляется как единственная надежда на выживание, переписывание изменяющих их жизнь ошибок и создание лучшего будущего для себя и тех, кого они любят.
По словам Мартина, познакомившегося с Желязны в середине 70-х в писательской мастерской в Блумингтоне и адаптировавшего его «Последнего защитника Камелота» для «Сумеречной зоны
», «Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов, когда-либо живших на земле. Вот почему я так взволнован тем, что буду участвовать в адаптации романа Роджера "Знаки дороги" для HBO».
Желязны, скончавшийся в 1995 году, был добрым и щедрым человеком, который даже одолжил Мартину деньги, когда тот был разорён.
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