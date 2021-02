Бретт Рэтнер планирует вернуться в большое кино

фото: deadline.com

Американский режиссер Бретт Рэтнер возвращается в большое кино спустя несколько лет после обвинений в харассменте. Согласно Deadline , он планирует воплотить идею десятилетней давности и снять биографический фильм о немецкой R&B-группе Milli Vanilli.Дуэт был создан в Мюнхене в 1988 году и приобрел наибольшую популярность в Европе и США с альбомом «Girl You Know It's True». Участниками являлись Фэб Морван и Роб Пилатус. С Milli Vanilli связан один из наиболее громких скандалов в истории шоу-бизнеса того времени. После того, как им вручили «Грэмми», СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что ни Морван, ни Пилатус своих голосов для песен не записывали, а воспользовались услугами других певцов. За сокрытие фактов у исполнителей изъяли статуэтку. В 1998-м к релизу планировался их второй студийный альбом, однако Пилатус умер в возрасте 32 лет, и группа перестала существовать.Рэтнер планирует работать над картиной со студией Millennium Media. В начале марта проект будет представлен дистрибьюторам на виртуальном европейском кинорынке.Свой последний фильм « Геракл » режиссер поставил в 2014-м. Спустя три года Эллиот Пейдж Наташа Хенстридж впервые публично рассказали о домогательствах со стороны Рэтнера. Ввиду выдвинутых обвинений студия Warner Bros. разорвала с ним 400-миллионный контракт.