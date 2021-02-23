Жору Крыжовникова назвали лучшим российским режиссером 2020 года

Жора Крыжовников возглавил топ лучших российских режиссеров 2020 года, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика». Безоговорочную победу обеспечили кассовые сборы его фильма «Лед 2», заработавшего в допандемическом прокате 1,5 млрд рублей.
Работу режиссеров оценивали по нескольким ключевым критериям. В частности, учитывались объем аудитории каждого из фильмов, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному постановщику, фестивальные награды и уровень медийности, количество функций, исполняемых режиссером на проекте, а также зрительская оценка картин. Новым критерием стало попадание ленты в топы просмотров онлайн-кинотеатров по итогам месяца и года.
Успех онлайн-релиза, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и размер бюджетов также учитывались при оценки их деятельности. В числе других критериев — соотношение сборов и бюджета каждого проекта, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат и работа с дистрибьютором.
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