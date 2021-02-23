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Жору Крыжовникова назвали лучшим российским режиссером 2020 года

23 февраля
2021 год

Новости кино >>
23 февраля 2021
Жора Крыжовников возглавил топ лучших российских режиссеров 2020 года, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика». Безоговорочную победу обеспечили кассовые сборы его фильма «Лед 2», заработавшего в допандемическом прокате 1,5 млрд рублей.

Жору Крыжовникова назвали лучшим российским режиссером 2020 года
фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Второе место занял Федор Бондарчук, чей фантастический боевик «Вторжение» продемонстрировал новые технологические достижения отечественного кино. Третьим стал Алексей Нужный, которому удалось выпустить в этом году два заметных релиза — «Обратная связь» и «Огонь». На четвертой и пятой строчках оказались Андрей Кончаловский, отмеченный призом жюри Венецианского фестиваля за драму «Дорогие товарищи!», и Анна МеликянФея», «Трое»). Далее по списку расположились Илья Учитель, Филипп Юрьев, Константин Статский, Михаил Локшин и Егор Абраменко.

Работу режиссеров оценивали по нескольким ключевым критериям. В частности, учитывались объем аудитории каждого из фильмов, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному постановщику, фестивальные награды и уровень медийности, количество функций, исполняемых режиссером на проекте, а также зрительская оценка картин. Новым критерием стало попадание ленты в топы просмотров онлайн-кинотеатров по итогам месяца и года.

Жору Крыжовникова назвали лучшим российским режиссером 2020 года
фото: proficinema.ru

Аналогичный рейтинг аналитики «БК» составили и для продюсеров. Его возглавил генеральный директор «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян, выпустивший в 2020 году восемь фильмов. Основные баллы принесли комедия «(Не)идеальный мужчина», байопик «Стрельцов» и историческое фэнтези «Серебряные коньки». Вторую строчку занял лидер рейтинга «БК» по итогам десятилетия, гендиректор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский. В тройку лучших вошли Эдуард Илоян и команда продюсеров Yellow, Black and White, которые в 2020 году работали над картинами «Отель "Белград"» и «Непосредственно Каха». За ним расположились гендиректор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин и союз учредителей компании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко с Федором Бондарчуком. Замкнули топ Вячеслав Муругов, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Алексей Учитель, Рубен Дишдишян, Александр Роднянский, Сергей Мелькумов и Марюс Вайсберг.

Успех онлайн-релиза, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и размер бюджетов также учитывались при оценки их деятельности. В числе других критериев — соотношение сборов и бюджета каждого проекта, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат и работа с дистрибьютором.
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