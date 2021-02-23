Гай Ричи поставит фильм о Второй мировой войне

Режиссер «Джентльменов» Гай Ричи взялся за новый проект. Он поставит фильм о Второй мировой войне под названием «Ministry of Ungentlemanly Warfare», сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В основу сценария легла одноименная книга Дэмиена Льюиса. Согласно сюжету, действие разворачивается в 1939 году, когда Уинстон Черчилль хотел защитить интересы Британии и готовился нанести ответный удар нацистам. Для борьбы с Германией была создана секретная спецгруппа, которая действовала в тылу врага.
Студия Paramount купила права на экранизацию еще в 2015 году. Последний вариант сценария принадлежит Арашу Амелю, ранее работавшему над фильмами «Частная война» и «Принцесса Монако».
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