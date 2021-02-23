Мила Кунис расскажет, почему «Счастливые девочки не умирают»

Американская актриса Мила Кунис исполнит главную роль в экранизации дебютного романа Джессики Нолл «Счастливые девочки не умирают» (Luckiest Girl Alive) для Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.
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Книга была опубликована в 2015 году. Она рассказывает об успешной журналистике из Нью-Йорка Ани Фанелли, готовящейся к предстоящей свадьбе с любимым мужчиной. Но однажды в жизнь девушки вторгаются репортеры и предлагают ей рассказать о шокирующем инциденте, случившемся много лет назад. Ани предстоит вспомнить ужасные события, которые чуть не разрушили ее жизнь в подростковом возрасте.
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