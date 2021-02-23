Джиллиан Андерсон станет одной из «Первых леди»

Джиллиан Андерсон, недавно сыгравшая Маргарет Тэтчер в сериале «Корона», присоединилась к актерскому составу проекта «Первая леди» (The First Lady) телеканала Showtime. Она сыграет супругу Франклина Делано Рузвельта — Элеанор Рузвельт, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: www.hollywoodreporter.com
Антология «Первая леди» переосмыслит истории американских лидеров и расскажет их через призму главных обитательниц Белого дома. Помимо Элеанор Рузвельт, в первом сезоне внимание уделят Бетти Форд и Мишель Обаме. Их образы воплотят Мишель Пфайффер и Виола Дэвис. Также в проекте сыграют Джуди Грир, Кристин Фросет, Риз Уэйкфилд.
Режиссерское кресло займет датчанка Сюзанна Бир, участвовавшая в создании сериалов «Отыграть назад» и «Ночной администратор». Сценарием занимается Аарон Кули. Он также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Виолой Дэвис.
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