Джиллиан Андерсон станет одной из «Первых леди»

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Мила Кунис расскажет, почему «Счастливые девочки не умирают»

Гай Ричи поставит фильм о Второй мировой войне

23 февраля

Бретт Рэтнер планирует вернуться в большое кино

Спустя несколько лет после обвинений в харассменте режиссер хочет снять байопик о группе Milli Vanilli.