Короткометражная социальная драма «Комета» доступна онлайн

Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляют онлайн-премьеру короткометражной картины «Комета» режиссера Ирины Обидовой и сценариста Лизы Цыгановой, которая в этом году станет участницей творческой лаборатории Берлинского фестиваля.
Девочка Полина мечтает увидеть комету. А еще помирить родителей, которые развелись и не хотят общаться друг с другом. Обманом она заманивает папу в квартиру, где живет вместе с мамой, но ссора взрослых разгорается с новой силой, ведь главный объект их спора при разводе – сама Полина.
«"Комета" получилась очень личной историей. Мне кажется, она касается каждого, кто знает слово "развод". И это не попытка заниматься морализаторством, что разводы – это плохо. Скорее попытка посмотреть на ситуацию глазами ребенка и задуматься о том, что в этой войне нет победителей», — рассказывает режиссер Ирина Обидова.
«Комета» была показана на нескольких российских и международных фестивалях, среди которых смотры в Неаполе, Амстердаме и греческом Пиргосе, а также ММКФ и «Киношок». Главные роли в картине исполнили петербургские актеры Алексей Морозов и Алена Кучкова и дебютантка Лиза Мамошина. Сценарий написала коллега Обидовой по продюсерскому центру Potential, драматург Лиза Цыганова.
«Нам с Ирой хотелось высказаться на тему развода и роли в нём ребёнка – в детстве мы обе пережили расставание родителей. "Комета" – фильм в стиле slice of life с неклассической драматургией: для меня было важнее всего создать образ трагических попыток ребёнка примирить непримиримые стороны. Мы возмущаемся культом войны в прессе и на телевидении, но не замечаем, что сами, у себя дома, в своих семьях, живём в состоянии военного конфликта. А у любого военного конфликта есть неминуемые жертвы», — говорит Цыганова.
«Комета» стала первым совместным фильмом Ирины Обидовой и Лизы Цыгановой. Их новый авторский проект – полнометражный фильм «Взрывник №2», со сценарием которого Лиза Цыганова прошла отбор в Berlinale Talents 2021. «Взрывник №2» – это остросоциальная драма о подростке-бунтаре, оказавшемся в списке потенциальных взрывников среди студентов колледжа и решившем устроить реальный взрыв, чтобы доказать собственное превосходство.
обсуждение >>