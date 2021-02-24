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На XII фестивале «Из Венеции в Москву» покажут фильмы «Порочная связь» и «Наш отец»

24 февраля
2021 год

Новости кино >>
24 февраля 2021
В рамках проекта КАРО.Арт в Москве с 24 по 28 февраля состоится XII фестиваль «Из Венеции в Москву», посвящённый хитам итальянского кинематографа. Как сообщают организаторы, параллельно смотр стартует в Новосибирске, где продлится до 1 марта.



Программа 2021 года собрана из восьми итальянских картин, представленных на 77 Венецианском международном кинофестивале. Традиционно, ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты, способные перенести зрителя в атмосферу знаменитых итальянских пейзажей разных уголков страны.

«Порочная связь» — это итальянская «Брачная история» со звёздным составом (Альба Рорвахер, Луиджи Ло Кашио, Лаура Моранте и другие) и детективным поворотом, побуждающая не повторять опыт чужих ошибок. «Молекулы» представляют собой дневник документалиста Андре Сегре из самого сердца карантинной Венеции, погружающий в рефлексию об эфемерности природы бытия сквозь призму личной памяти. Документальная «Правда о "Сладкой жизни"» погрузит зрителей в процесс создания одного из величайших в истории фильмов, снятого Федерико Феллини, и воскресит память о его создателях. Поэтическое и медитативное расследование поджога под названием «Ассандира» превратится в исследование скрытых мотивов человеческой натуры с антропологическим подтекстом.

«Сёстры Макалузо»
фото: пресс-служба фестиваля

Лиричная сага «Сёстры Макалузо» о разрушительной силе времени и болезненной трансформации пульсирующего семейного организма понравится всем, у кого в душе звучит реквием по закончившемуся детству. «Паоло Конте» — это душевный портрет-концерт живой иконы итальянской музыки, собранный из эксклюзивных материалов, который точно будет по душе не только влюблённым в джаз, но и тем, кто любит наблюдать за историями великих личностей. «Наш отец» с Пьерфранческо Фавино представляет собой фильм-преодоление травматичного исторического наследия через обращение к сказке о дружбе в жанре coming-of-age, который заинтересует тех, кто любит рассматривать исторические события через призму личностей их участников. А камерная мистическая история «Отпусти меня» с Валерией Голино о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму, захватит не только своей драматичностью, но и урбанистическими пейзажами.

Билеты на все показы фестиваля можно приобрести здесь.
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