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«Чикатило» стартует 18 марта

24 февраля
2021 год

Новости кино >>
24 февраля 2021
Объявлена дата премьеры эксклюзивного сериала Okko «Чикатило». Согласно пресс-службе мультимедийного сервиса, входящего в экосистему Сбера, восьмисерийный детектив Сарика Андреасяна, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений, будет эксклюзивно доступен с 18 марта пользователям Okko в формате ULTRA HD 4k в подписках «Оптимум» и «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

В преддверии премьеры, более чем в 400 книжных магазинах сети «Читай-город» по всей России, поступит в продажу специально изданный роман «Чикатило. Явление зверя», авторами которого выступили сценаристы сериала Алексей Гравицкий и Сергей Волков. На обложке книги — постер сериала. Там же читатели найдут QR-код, по которому можно будет перейти на страницу сериала в Okko. Также при оформлении романа, который выпускает издательство Бомбора, использованы кадры со съёмочной площадки сериала.

«Чикатило» стартует 18 марта
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Имя исполнителя роли Чикатило раскроют лишь в день премьеры. В актёрском ансамбле сериала заняты Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Иван Федотов, Карэн Бадалов и другие актёры.

Чикатило убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более 50 человек. Вместо него был осуждён и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершённые им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиаторы, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей. В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком. Об этом долгом, сложном, трагическом противостоянии и расскажет сериал «Чикатило».
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«Чикатило» стартует 18 марта фотографии
«Чикатило» стартует 18 марта фотографии
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