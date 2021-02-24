«Девушки с Макаровым» поступят на службу к Павлу Майкову в начале весны

На ТНТ 9 марта в 20.00 начнётся показ нового комедийного сериала «Девушки с Макаровым», производством которого занимались Comedy Сlub Production и авторы популярного ситкома «Интерны». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По словам исполнительницы роли Ани Туркиной Алевтины Тукан, когда ей «прислали сценарий, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что читаю и не могу сдержать смех. Это действительно смешно, нет провисов, все персонажи и их линии проработаны, их действия оправданы. У меня внутри появилось сильное желание быть частью этой истории. Мы вчетвером с самого начала поняли, что не хотим, чтобы сериал был проходным для нас. Эта история не "Одна из...", а "Особенная"! Поэтому наш павильон стал для нас лабораторией, в которой мы творили, пробовали, экспериментировали и наслаждались процессом».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Это сериал, в котором полиция показана такой, какой её хотелось бы видеть: здесь молодые сотрудницы с искренним рвением берутся за любые дела, их старшие наставники обладают отличным едким чувством юмора и всегда придут на помощь, а косяки, которые неизбежно случаются у новичков, станут лишь трамплинами на пути к карьере первоклассных полицейских.
«На "шапке" проекта выяснилось, что я была первой, кого утвердили в сериал. Дальше долго длился кастинг, но моя Синицкая оставалась моей. Я наделила этого персонажа душой и своим жизненным опытом, подарила ей множество своих качеств, эмоций, реакций. Тем не менее, во многом мы остаёмся разными. Съёмки — это в принципе непростой процесс физически, энергетически и морально! Но я благодарна этому проекту за то, что он окончательно и бесповоротно влюбил меня в кино», — поделилась своими впечатлениями Валерия Астапова.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету майору Павлу Макарову в качестве наказания заменяют проверенную команду подчинённых на четверых новичков, ещё и девушек: отличницу Анну Туркину, спортсменку Сашу Попову, мамочку Олесю Вербу и красотку Катю Синицкую. Макаров в способность женщин быть хорошими оперативницами не верит, поэтому старается сделать всё, чтобы новички уволились в первый же день. Однако в ответственный момент девушки не сдают Макарова начальству, а вступаются за него. Делать нечего – теперь Макаров будет учить их азам профессии, распутывать криминальные дела и при этом решать личные проблемы. А девушки – каждая с особенным характером – докажут, что пол в полицейской работе далеко не самое главное.
«На пробы я попала с подачи режиссёра Кости Смирнова. Я была у него несколько лет назад на пробах в совершенно другой проект, но благодаря им он меня запомнил и позвал в этот. В нашей профессии всё может сыграть совершенно неожиданно! Когда мне прислали пробы на роль Вербы, вместе с описанием персонажа к письму были прикреплены первые две серии. Я их, естественно, прочитала, и они мне безумно понравились. Я смеялась в голос», — вспоминает Елена Полянская, воплотившая образ Олеси Вербы.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Актуальный юмор сериала обо всём на свете оценит самая широкая аудитория – в «Девушках с Макаровым» огромное количество разных персонажей со своими характерами и проблемами, в которых каждый зритель найдёт себя. В сериале, как положено в полиции будут запутанные дела, расследования, выстрелы, а также романтические и жизненные истории. А ещё зрители познакомятся с четырьмя прекрасными актрисами, которые проделали большую работу, чтобы образы новых героинь российского телевидения были яркими и узнаваемыми.
«Образ Саши Поповой был во мне на десять процентов, и этот маятник надо было раскачать до 100. Я вживалась в эту роль, я стала по-другому общаться, мои манеры поменялись… Меня подстригли и поменяли цвет волос, я носила одежду оверсайз, пошла на бокс и реально стала мальчишкой. В какой-то момент от меня, женственной и нежной, ни осталось ничего! Но образ был найден, и моя жизнь кардинально поменялась на тот момент», — рассказала о своей героине Влада Ермолаева.
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