Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь стали родителями «Чука и Гека»

«Почему я решил сняться в этом фильме? Потому что я очень люблю детей. И люблю работать с ними. Они прекрасные партнёры, очень ответственные. И фильмы детские я всегда любил. Так жаль, что сейчас мало детского кино. Поэтому участковую в таких фильмах с огромным удовольствием», — говорит Вдовиченков.
Рассказ Гайдара «Чук и Гек», опубликованный в 1939 году, является классикой детской литературы, в 2013-м он был включён в список «100 книг по истории, культуре и литературе», рекомендованный школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения.
фото: пресс-служба кинокомпании «Метрономфильм»
По словам Юлии Снигирь через год её «сыну будет шесть лет, так что я идеально подгадала и снялась в кино, которое смогу ему показать, а то ему сейчас не очень понятно, куда я всё время ухожу. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что экранизировать "Чука и Гека" — это в принципе блестящая идея. Это добрая, эмоциональная, неглупая и захватывающая история про семью. И Саша Котт — идеальный режиссёр для такой истории. Снимать её, конечно, непросто, потому что про этот жанр мало чего понятно. Про маньяков, измены, расставания как-то больше понятно — такого кино много. А детской сказки — мало. Это зимняя история, поэтому мы на съёмках всё время мёрзнем, а я это не люблю. Но всё компенсирует фантастической красоты природа — я по таким закоулкам на снегоступах походила! Так что это точно будет очень красивое кино».
Роли Чука и Гека в фильме исполняют Юра Степанов-младший и Андрей Андреев. Для Юры это третья роль в кино, для Андрея – четвёртая. Оба мальчика мужественно перенесли морозную экспедицию и даже часть трюков выполняли самостоятельно. Например, ходили по переброшенным через ущелье деревьям на большой высоте. Конечно, их страховали каскадёры, но они это делали сами.
фото: пресс-служба кинокомпании «Метрономфильм»
«"Чук и Гек" написан в непростые годы при непростых обстоятельствах. Взрослые это знают. А дети — нет. Им не нужно это знать. Всему своё время. А рассказ "Чук и Гек", несмотря на обстоятельства, до сих пор остаётся одним из лучших детских рассказов про семью и Новый год. Мы очень хотим сделать красочный, приключенческий, новогодний фильм, в котором будет много чудес. Фильм о том, что чудо, конечно же, возможно, если ты в него веришь, — рассказывает Котт. — У меня тоже есть брат, у меня тоже есть семья и дети. Мне близки и понятны переживания каждого из героев этой истории. Целый месяц я находился далеко от дома, и мои дети тоже хотели ко мне приехать… Старший сын в результате доехал. Мне очень интересно сделать то, что я никогда не делал, а именно — семейное, детское кино. Про детей и для детей. В принципе, эту историю можно переложить на любой исторический фон. Да, сегодня мало кто посылает телеграммы и из любой тайги можно позвонить по мобильному. Но тоска сыновей по отцу, который далеко, никуда не исчезла. Эта история во многом о том, что детям очень нужны родители и ощущение семьи и счастья, которое особенно остро ощущается в детстве и запоминается на всю жизнь».
По словам режиссёра, лента создаётся «совсем не по детски… Был соблазн снять всё в Крыму, с искусственным снегом, но тогда не было бы пара изо рта, и зритель бы нам не поверил. Поэтому мы выбрали условия настоящей лютой зимы, и сейчас, я думаю, зритель поверит и нам, и нашим героям».
фото: пресс-служба кинокомпании «Метрономфильм»
Съёмки начались в середине января в Пермском крае. Группа базировалась в городе Губаха, в 250 км от Перми, а также Горнозаводске и на станции Усьва. Съёмки проходили в заповедных зонах, в горах, в тайге, на реках и озёрах. Экспедиция была очень сложной: снегопады были такой силы, что тракторам приходилось чистить дороги дважды в день, машины ломались, погода резко менялась. За время съёмок случилось сразу два аномальных явления — во-первых, на реках не встал лёд, на всех водоёмах под снегом стояла вода, чистящие компании отказались выезжать на такой лёд, поэтому съёмку пришлось перенести на далёкое горное озеро, куда дорога занимала три часа в один конец. Во-вторых, в начале февраля неожиданно пошёл дождь, который смыл с деревьев всю снежную красоту. Зато через два дня ударил мороз минус 33, и весь лес превратился в хрустальный. Однако работать в условиях этой фантастической красоты было очень тяжело.
Сложности натурным съёмкам добавляло участие животных — медведя, лошадей, козла и стаи волков. Последних готовили задолго до начала съёмок. Они должны были не просто присутствовать в кадре, но и бежать за камерой, установленной на электросанях, бросаться не медведя и многое другое. Задача усложнялась тем, что волки должны были «работать» стаей. Художником по костюмам фильма стала мастер исторического костюма Екатерина Дыминская. За персонажи-игрушки отвечала известный театральный художник Анастасия Нефёдова. Она создала образы игрушек Чука, которые оживут в фильме.
фото: пресс-служба кинокомпании «Метрономфильм»
«Мы делаем новогодний фильм. Сказочный, приключенческий, для детей и родителей. Замечательный рассказ Аркадия Петровича Гайдара — лишь преамбула, основа нашей истории. Новые, не описанные в рассказе события, разворачиваются в сказочном лесу, в котором героев ждут и реальные, и волшебные испытания и приключения», — говорит продюсер картины Арсен Готлиб.
В настоящий момент съёмки в Пермском крае закончены. Большая часть московского блока пройдёт в павильонах, где построены декорации, в которых будут сниматься интерьерные сцены в квартире героев, базе геологов, а также трюки и «волшебные» эпизоды, которые впоследствии будут доработаны с помощью CG. В CG сценах также будут задействованы животные. Художником-постановщиком картины является Евгений Качанов. В фильме также снимаются Милена Сафронова, Игорь Письменный, Наталья Коляканова и Тимофей Трибунцев. Дата релиза запланирована на декабрь 2022-го.
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