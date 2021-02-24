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Ирина Горбачёва подарила свой голос виртуальному помощнику в комедии «Пара из будущего»

24 февраля
2021 год

Новости кино >>
24 февраля 2021
Ирина Горбачёва присоединилась к комедии Алексея Нужного «Пара из будущего» от Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Централ Партнершип», которая создаётся при поддержке Фонда кино. Актриса озвучила голосового виртуального помощника под названием Iri, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Ирина Горбачёва подарила свой голос виртуальному помощнику в комедии «Пара из будущего»
фото: пресс-служба ЦПШ

Фильм расскажет зрителям о семейной паре на грани развода, которая попадает в прошлое, чтобы разлучить самих себя в молодости. В картине, которая выйдет в прокат 4 марта, сыграли Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева и другие актёры.

«Я был очень рад снова поработать с Ирой! Она потрясающе передала характер голосового помощника, который в нашей истории — вполне самостоятельная личность. А вместе с Сергеем Буруновым они ещё смешнее», — рассказал режиссёр фильма Алексей Нужный.
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