Ирина Горбачёва подарила свой голос виртуальному помощнику в комедии «Пара из будущего»

Ирина Горбачёва присоединилась к комедии Алексея Нужного «Пара из будущего» от Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Централ Партнершип», которая создаётся при поддержке Фонда кино. Актриса озвучила голосового виртуального помощника под названием Iri, уточняет пресс-служба ЦПШ.
«Я был очень рад снова поработать с Ирой! Она потрясающе передала характер голосового помощника, который в нашей истории — вполне самостоятельная личность. А вместе с Сергеем Буруновым они ещё смешнее», — рассказал режиссёр фильма Алексей Нужный.
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