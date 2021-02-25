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Дэвид Финчер снимет Майкла Фассбендера в экранизации комикса «Убийца»

25 февраля
2021 год

Новости кино >>
25 февраля 2021
Дэвид Финчер вместе со сценаристом Эндрю Кевином Уокером, с которым 25 лет назад сотрудничал над культовым триллером «Семь», адаптирует для Netflix графический роман Алексиса Ноулента «Убийца» (The Killer), уверяет Deadline.


Главную роль предполагают отдать Майклу Фассбендеру, однако официальной информации о его участии пока нет. Известно лишь, что Финчер, подписавший со стриминговым сервисом эксклюзивный контракт на четыре года, недавно встречался с актёром, после чего определился со своим следующим фильмом. Продюсером выступит Чен Чаффин.

Зрителей ожидает нуарная история о хладнокровном убийце, у которого начинается психологический кризис в мире без морального компаса. Похоже, в киллере проснётся совесть.
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