Дэвид Финчер снимет Майкла Фассбендера в экранизации комикса «Убийца»

Дэвид Финчер
вместе со сценаристом Эндрю Кевином Уокером
, с которым 25 лет назад сотрудничал над культовым триллером «Семь
», адаптирует для Netflix графический роман Алексиса Ноулента
«Убийца
» (The Killer), уверяет Deadline
.
Главную роль предполагают отдать Майклу Фассбендеру
, однако официальной информации о его участии пока нет. Известно лишь, что Финчер, подписавший со стриминговым сервисом эксклюзивный контракт на четыре года, недавно встречался с актёром, после чего определился со своим следующим фильмом. Продюсером выступит Чен Чаффин
.
Зрителей ожидает нуарная история о хладнокровном убийце, у которого начинается психологический кризис в мире без морального компаса. Похоже, в киллере проснётся совесть.
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