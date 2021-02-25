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В марте «Dомашний» покажет «Суррогатную мать» и «Идеалистку»

25 февраля
2021 год

Новости кино >>
25 февраля 2021
Первый месяц весны «Dомашний», которому 6 марта исполнится 16 лет, встречает продолжением линейки премьерных четырёхсерийных мелодрам «Лав Сторис». Новые фильмы будут демонстрироваться 15 дней с 8 марта по будням в 19.00, уточняет пресс-служба телеканала.

В марте «Dомашний» покажет «Суррогатную мать» и «Идеалистку»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Мартовскую линейку мелодрам откроет 8 марта «Наследство» с Ольгой Гришиной и Артёмом Позняком. По сюжету нежная скромная Таня жила счастливо с мужем-бизнесменом. Однажды он внезапно погиб, а к Тане домой заявилась молодая беременная вдова Олега Карина с претензией на наследство. Активная и боевая девица из провинции, со штампом о браке в паспорте. Таня решает бороться за своё имущество, а заодно узнать – кто стоит за смертью мужа. Для этого ей предстоит помириться с Кариной.

9 марта в эфире романтическая мелодрама «Первая любовь», где главную женскую роль играет Валерия Шкирандо. Её героиня Ирина смогла выбиться из нищеты благодаря таланту и упорству. Она даже пережила предательство жениха Олега, который бросил её в юности – его родители считали, что дочь алкоголички ему не пара. Через 20 лет Ирина – владелица модного бутика и мама прекрасного сына Миши. Открывая новый бутик в торговом центре, героиня приходит на встречу с его директором, который оказывается её первой любовью – Олегом. Они узнают друг друга, но скрывают чувства. Олег женат, а, значит, о прошлом и речи нет. Или всё же есть?

В марте «Dомашний» покажет «Суррогатную мать» и «Идеалистку»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

10 марта канал покажет «Сердце Риты» с Верой Шпак в образе успешного хирурга Риты. Она ведёт обычную жизнь: муж, работа, друзья. Но никто, кроме самых близких, не знает, что у неё врождённый порок сердца и оно может остановиться в любую минуту. Когда муж уходит к любовнице, Рита решается на пересадку сердца. Донор – погибшая молодая женщина. После операции Рите начинают сниться вещие сны – дом и двое детей, которые зовут её мамой. Героиня устраивается репетитором в семье той, чьё сердце теперь бьётся в ней.

11 марта на экраны выходит «Суррогатная мать» с Анастасией Паниной и Владимиром Жеребцовым. Зрителям расскажут про Лизу, у которой было всё: любимый муж-адвокат Максим, успешная карьера. Не было лишь детей, а Лиза так мечтала взять на руки своего малыша. Врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алёна, которая сбежала от мужа и хочет вернуть своего сына. У неё нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам счастье стать родителями. Но так ли всё просто? Максима всё больше тянет к Алёне, а сама она что-то скрывает.

В марте «Dомашний» покажет «Суррогатную мать» и «Идеалистку»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершит первую неделю мартовской линейки «Лав Сторис» романтическая мелодрама «Идеалистка» с Марией Пироговой и Дмитрием Ратомским. По сюжету в жизни доктора физико-математических наук Софьи Ковалёвой наступил крах: уволили с работы, а муж ушёл к любовнице, бросив с дочерью на руках. Да ещё и машина сломалась. В этот момент судьба устраивает Соне встречу с бывшим одноклассником Максом. Когда-то она «тянула» его по математике, доводя до белого каления, а теперь у него собственный крутой бизнес. Макс получает шанс отыграться на «ботаничке» за школьные обиды и предлагает ей помощь: работу посудомойкой в его элитном ресторане. Соня соглашается, а Макс понимает, что все попытки доказать превосходство проваливаются, и он всё равно чувствует себя проигравшим.
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