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Робби Уильямсу посвятят байопик

25 февраля
2021 год

Новости кино >>
25 февраля 2021
Создатель «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси поставит байопик о музыканте Робби Уильямсе «Лучший мужчина» (Better Man). Согласно Deadline, режиссёр поведает историю восхождения знаменитого певца к славе и его борьбе с собственными демонами.


Авторами сценария выступили сам Грэйси, Оливер Коул и Саймон Глисон. Идею с Уильямсом обсуждали в течение нескольких лет, и в итоге этим летом начнутся съёмки. Исполнителя главной роли пока не объявили.

По словам режиссёра, образ Робби в фильме пока держится за семью замками. Грэйси хочет «создать оригинальный образ. Когда я был ребёнком и ходил в кино, там были фильмы, от которых моя голова просто взрывалась, и я тогда говорил, что никогда не видел подобного. Я хочу, чтобы у зрителей осталось такое же чувство. Это очень важно, чтобы, когда они будут смотреть эту историю на экране, они буквально подумали, что никогда в жизни не видели ничего подобного».
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