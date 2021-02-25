Стартовал приём заявок на Московский питчинг дебютантов

Открыт приём заявок на Питчинг дебютантов, который состоится в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля
и Московского молодёжного кинофорума-2021. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжного центра Союза Кинематографистов РФ.
Питчинг пройдёт в шести категориях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы», «Документальное кино» и Work-in-progress. Общий призовой фонд составит 6 млн рублей (по 1 миллиону в каждой категории). Помимо денежных призов, участники питчинга смогут принять участие в образовательной программе, а также получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнёров.
В питчинге могут участвовать дебютанты Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения питчинга (либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории). Заявки и сценарии принимаются только на русском языке. Необходимо заполнить анкету
, а также приложить синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссёрской экспликацией. Отбор заявок на Питчинг происходит через платформу www.script.moviestart.ru
. Приём заявок начинается с момента публикации регламента питчинга
и заканчивается 20 марта 2021 года (включительно).
В Экспертный совет, по традиции, войдут представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ и других организаций. Организатором бизнес-площадки ММКФ и Московского кинофорума являются Молодёжный центр Союза кинематографистов России и Дирекция Московского международного кинофестиваля. Московский кинофорум проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других организаций.
Этапы Всероссийского молодёжного кинофорума в этом году пройдут в 12 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей. Помимо Питчинга дебютантов, в рамках проекта состоятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы и образовательная программа.
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