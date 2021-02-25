«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта

Премьера оригинального сериала START «Вампиры средней полосы» состоится на видеосервисе 18 марта. В этот день будут показаны первые два эпизода, уточняет пресс-служба платформы.
Действие разворачивается в обычном городе Смоленск, расположенном в средней полосе России. Лишь одно отличает его от любого другого провинциального города средней полосы. В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в берёзовой роще под городом находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой.
«Смоленск в нашем сериале не случаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск», — прокомментировал выбор Смоленска в качестве места действия режиссёр Антон Маслов.
«Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень весёлое мокьюментари, — вспоминает сценарист и продюсер Алексей Акимов. — Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями, и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Юрий Стоянов воплотил образ предводителя вампирской «ячейки общества» деда Славы. Как утверждает Акимов, он изначально писал этот проект под Юрия Николаевича и хотел раскрыть драматический талант артиста, который большинству зрителей знаком как блестящий комедийный актер.
«В названии сериала очень много подсказок, если к нему присмотреться и прислушаться. Там есть слово "вампиры" и там есть "средней полосы". Это название, с одной стороны, и ироничное, жанровое, и в тоже время тёплое. Средняя полоса России — это что-то такое родное, русское, важное, историческое», — говорит Стоянов.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной в исполнении Татьяны Догилевой. По словам актрисы, её «совершенно не увлекала тема вампиров, и первая история о них, которая заинтересовала, — это "Вампиры средней полосы". Независимо от того, какой будет результат, сценарий просто прекрасный. Мне он так понравился, что я поехала на пробы. Принцип построения американских сценариев на наших реалиях даёт невероятный эффект, и мне кажется, это правильное направление».
Для актёров, сыгравших членов «вампирской семьи», было решено изготовить клыки по индивидуальным меркам. Им сделали слепки в стоматологической клинике, после чего изготовили реквизит с учётом цвета зубов и с важным преимуществом перед стандартными капами: анатомически подходящие клыки почти не влияют на дикцию. А ещё их можно надевать и снимать одним движением.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Думаю, сейчас пойдет настоящая волна интереса к фильмам и сериалам о вампирах в России, — считает Ольга Медынич, исполнительница роли Ольги. — Когда начались съёмки, как-то зашуршало со всех сторон: кто-то снимает про паранормальное, кто-то — про вурдалаков, кто-то — тоже про вампиров. Но такой проект требует определённой подготовки. Это дорогостоящая история, одни наши зубы чего стоят! Ребята пытались понять, как придумать клыки, которые мы будем надевать за три секунды, и чтобы это были не капы, которые смотрятся юмористически, неестественно. Поэтому в сериале у нас оригинальные вампирские зубы, которые делали профессиональные стоматологи. Это два клыка на пластине, которые практически не мешали говорить. Единственное, пропадала буква "с" — при произнесении этого звука язык попадал как раз на пластину. Мы часто говорили друг другу на съёмках "фпафибо" вместо "спасибо"».
Одними клыками трудности создателей сериала не ограничивались: как рассказывают продюсеры, на площадку поставляли пять разных видов искусственной крови — для разных целей. Один — для реквизиторского цеха. Такая «кинокровь» не оставляет следов на паркете и других поверхностях, и её легко можно смыть. Вторым видом крови пользовались гримёры: такая кровь держится на коже и естественно выглядит в кадре. Третий предназначался для нанесения на костюмы: его можно было без особых усилий удалить с ткани.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Приятно, чёрт возьми, играть вампира с доброй, открытой душой, который даже не сказать, что пьёт кровь на благо нас, русских людей (хотя я играю француза), а просто вершит добро. Чем отличается наш проект от других о вампирах? Наш сериал душевный, как мы — русские люди, дающий надежду на людей, на то, что есть у нас будущее, что есть в нас что-то, ради чего стоит жить и ради чего за нас стоит бороться. Процитирую деда Славу: "Я точно знаю, хороших людей больше". Об этом наш сериал», — уверен Артём Ткаченко, сыгравший Жана.
Ещё два вида крови предназначались актёрам, чтобы пить в кадре. Оказалось, что специальный густой напиток, не опасный для слизистой и желудка, на вкус — ужасно сладкий. В фильмах его используют в сценах, где у актёра кровь течёт изо рта, но обычно это секундные эпизоды. А вампирской семье из Смоленска кровь в кадре нужно было пить довольно часто, иногда несколько дублей подряд. По просьбе актёров реквизиторы сварили другую кровь по секретному рецепту — менее сладкую и больше похожую на кисель. Пить её было легче.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам художника-постановщика Юрия Карасика, «снимать сериал с таким названием непросто, оно притягивает приключения. Карантин, наступивший в разгар съёмок, — чем не мистика? А ещё мы снимали зимнее кино без снега: в прошлую зиму снега не было. Вся группа молилась, чтобы он выпал. Ждали, следили за прогнозом погоды, переписывались: "У вас в Мытищах идёт снег? В Бирюлево уже начал, куда ветер дует?". И привозить снег приходилось — вплоть до того, что мы собирали его в мешки и возили с собой. Немало из-за погоды поволновались, природа нам не помогала. Мы решили, что у деда Славы должно быть какое-то легальное занятие на протяжении всех лет его существования. На дом, в котором живут наши вампиры, мы прикрепили остатки старой полустёртой вывески часовой мастерской, которая была у деда Славы и в царское время, и при НЭПе, и потом. Его прикрытие стало частью образа и чертой характера. Он любит и хранит часы и музыкальные инструменты».
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