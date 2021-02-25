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«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта

25 февраля
2021 год

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25 февраля 2021
Премьера оригинального сериала START «Вампиры средней полосы» состоится на видеосервисе 18 марта. В этот день будут показаны первые два эпизода, уточняет пресс-служба платформы.



Действие разворачивается в обычном городе Смоленск, расположенном в средней полосе России. Лишь одно отличает его от любого другого провинциального города средней полосы. В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в берёзовой роще под городом находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой.

«Смоленск в нашем сериале не случаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск», — прокомментировал выбор Смоленска в качестве места действия режиссёр Антон Маслов.

«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Главные роли в сериале сыграли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Александра Ребенок, Александр Никольский, Маргарита Шилова и Виталия Корниенко.

«Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм "Реальные упыри". Очень весёлое мокьюментари, — вспоминает сценарист и продюсер Алексей Акимов. — Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями, и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив».

«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Юрий Стоянов воплотил образ предводителя вампирской «ячейки общества» деда Славы. Как утверждает Акимов, он изначально писал этот проект под Юрия Николаевича и хотел раскрыть драматический талант артиста, который большинству зрителей знаком как блестящий комедийный актер.

«В названии сериала очень много подсказок, если к нему присмотреться и прислушаться. Там есть слово "вампиры" и там есть "средней полосы". Это название, с одной стороны, и ироничное, жанровое, и в тоже время тёплое. Средняя полоса России — это что-то такое родное, русское, важное, историческое», — говорит Стоянов.

«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной в исполнении Татьяны Догилевой. По словам актрисы, её «совершенно не увлекала тема вампиров, и первая история о них, которая заинтересовала, — это "Вампиры средней полосы". Независимо от того, какой будет результат, сценарий просто прекрасный. Мне он так понравился, что я поехала на пробы. Принцип построения американских сценариев на наших реалиях даёт невероятный эффект, и мне кажется, это правильное направление».

Для актёров, сыгравших членов «вампирской семьи», было решено изготовить клыки по индивидуальным меркам. Им сделали слепки в стоматологической клинике, после чего изготовили реквизит с учётом цвета зубов и с важным преимуществом перед стандартными капами: анатомически подходящие клыки почти не влияют на дикцию. А ещё их можно надевать и снимать одним движением.

«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Думаю, сейчас пойдет настоящая волна интереса к фильмам и сериалам о вампирах в России, — считает Ольга Медынич, исполнительница роли Ольги. — Когда начались съёмки, как-то зашуршало со всех сторон: кто-то снимает про паранормальное, кто-то — про вурдалаков, кто-то — тоже про вампиров. Но такой проект требует определённой подготовки. Это дорогостоящая история, одни наши зубы чего стоят! Ребята пытались понять, как придумать клыки, которые мы будем надевать за три секунды, и чтобы это были не капы, которые смотрятся юмористически, неестественно. Поэтому в сериале у нас оригинальные вампирские зубы, которые делали профессиональные стоматологи. Это два клыка на пластине, которые практически не мешали говорить. Единственное, пропадала буква "с" — при произнесении этого звука язык попадал как раз на пластину. Мы часто говорили друг другу на съёмках "фпафибо" вместо "спасибо"».

Одними клыками трудности создателей сериала не ограничивались: как рассказывают продюсеры, на площадку поставляли пять разных видов искусственной крови — для разных целей. Один — для реквизиторского цеха. Такая «кинокровь» не оставляет следов на паркете и других поверхностях, и её легко можно смыть. Вторым видом крови пользовались гримёры: такая кровь держится на коже и естественно выглядит в кадре. Третий предназначался для нанесения на костюмы: его можно было без особых усилий удалить с ткани.

«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Приятно, чёрт возьми, играть вампира с доброй, открытой душой, который даже не сказать, что пьёт кровь на благо нас, русских людей (хотя я играю француза), а просто вершит добро. Чем отличается наш проект от других о вампирах? Наш сериал душевный, как мы — русские люди, дающий надежду на людей, на то, что есть у нас будущее, что есть в нас что-то, ради чего стоит жить и ради чего за нас стоит бороться. Процитирую деда Славу: "Я точно знаю, хороших людей больше". Об этом наш сериал», — уверен Артём Ткаченко, сыгравший Жана.

Ещё два вида крови предназначались актёрам, чтобы пить в кадре. Оказалось, что специальный густой напиток, не опасный для слизистой и желудка, на вкус — ужасно сладкий. В фильмах его используют в сценах, где у актёра кровь течёт изо рта, но обычно это секундные эпизоды. А вампирской семье из Смоленска кровь в кадре нужно было пить довольно часто, иногда несколько дублей подряд. По просьбе актёров реквизиторы сварили другую кровь по секретному рецепту — менее сладкую и больше похожую на кисель. Пить её было легче.

«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам художника-постановщика Юрия Карасика, «снимать сериал с таким названием непросто, оно притягивает приключения. Карантин, наступивший в разгар съёмок, — чем не мистика? А ещё мы снимали зимнее кино без снега: в прошлую зиму снега не было. Вся группа молилась, чтобы он выпал. Ждали, следили за прогнозом погоды, переписывались: "У вас в Мытищах идёт снег? В Бирюлево уже начал, куда ветер дует?". И привозить снег приходилось — вплоть до того, что мы собирали его в мешки и возили с собой. Немало из-за погоды поволновались, природа нам не помогала. Мы решили, что у деда Славы должно быть какое-то легальное занятие на протяжении всех лет его существования. На дом, в котором живут наши вампиры, мы прикрепили остатки старой полустёртой вывески часовой мастерской, которая была у деда Славы и в царское время, и при НЭПе, и потом. Его прикрытие стало частью образа и чертой характера. Он любит и хранит часы и музыкальные инструменты».
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«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта фотографии
«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта фотографии
«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта фотографии
«Вампиры средней полосы» познакомятся со зрителями 18 марта фотографии
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