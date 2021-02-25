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Райану Гослингу подыскали фильм в духе «Драйва»

25 февраля
2021 год

Новости кино >>
25 февраля 2021
Райан Гослинг сыграет главную роль в экшен-драме Дьюка Джонсона «Актёр» (The Actor), основанной на романе Дональда Уэстлейка «Память». Согласно Deadline, за адаптацию отвечают сам режиссёр и сценарист Стивен Куни.

Райану Гослингу подыскали фильм в духе «Драйва»
фото: screenmovie.it

События первоисточника происходят в 1950-е и сосредоточены вокруг нью-йоркского актёра Пола Коула. Его избили до полусмерти и бросили умирать в Огайо. Лишённый памяти и оказавшийся в загадочном городке, герой изо всех сил пытается вернуться домой, собрать всё вместе и вернуть себе жизнь и личность, которые он потерял. Во время путешествия по Штатам актёру предстоит найти дом, любовь и обрести себя.

Грядущую ленту уже сравнивают с «Драйвом», где играл всё тот же Гослинг.
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