Райану Гослингу подыскали фильм в духе «Драйва»

Райан Гослинг
сыграет главную роль в экшен-драме Дьюка Джонсона
«Актёр
» (The Actor), основанной на романе Дональда Уэстлейка
«Память
». Согласно Deadline
, за адаптацию отвечают сам режиссёр и сценарист Стивен Куни
.
События первоисточника происходят в 1950-е и сосредоточены вокруг нью-йоркского актёра Пола Коула. Его избили до полусмерти и бросили умирать в Огайо. Лишённый памяти и оказавшийся в загадочном городке, герой изо всех сил пытается вернуться домой, собрать всё вместе и вернуть себе жизнь и личность, которые он потерял. Во время путешествия по Штатам актёру предстоит найти дом, любовь и обрести себя.
Грядущую ленту уже сравнивают с «Драйвом
», где играл всё тот же Гослинг.
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