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Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»

26 февраля
2021 год

Новости кино >>
26 февраля 2021
На «Ленфильме» завершился первый блок съемок фантастического сериала «Этерна» по мотивам цикла российской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Кино-Театр.Ру понаблюдал за процессом создания костюмной эпопеи и узнал, как Юлия Хлынина чувствует себя в образе королевы, где живут современные принцы и что в этой истории созвучно сегодняшнему дню.

Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»
фото: The Black Prince Productions

Уже в коридорах студии открывается телепорт в Средневековье. Лорды и светские дамы делают селфи и пьют кофе из бумажных стаканчиков в перерывах между дублями. Идет работа над самой масштабной сценой петербургского съемочного блока. В кадре, как и в самих романах Камши, многолюдно. Действие разворачивается в государстве Талиг, архитектурно выполненном в романском стиле. Главный герой Ричард Окделл в исполнении Дениса Нурулина вместе с другими выпускниками училища Лаик терпеливо ждет, как судьба распорядится насчет их будущей службы. Тем временем на троне восседает по-королевски утонченная Юлия Хлынина, повелевая одним лишь взглядом. По словам актрисы, такая роль затягивает и в равной степени завораживает.

В соседнем павильоне создан мир противоположный. Это священный город Агарис, где развивается параллельная сюжетная линия, в центре которой оказываются два друга — герцог Робер Эпинэ и принц-изгнанник Альдо Ракан. Здесь совсем иной (и не менее удачный) актерский кастинг, с восточным колоритом. Таков, например, Анар Халилов, характерный молодой актер с модельным бэкграундом. На пробах он прямо сказал продюсерам: «Вы меня можете утверждать сразу, откройте мой Инстаграм, там же принц, но в современной жизни».

Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»
фото: The Black Prince Productions

Несмотря на присущую историчность, мир «Этерны» все же фантастический. При этом в фокусе остаются человеческие истории, а следовательно — интриги, борьба за власть и любовь. «Идет время, люди не меняются», — пожалуй, один из основных месседжей создателей проекта.

«Для меня эта история некоторым образом проявила состояние сомнения в действительности. Классическая фраза "бог умер" нашла отражение и в этой книге, и в нашей жизни. Это тема потерянного рая. В романе показан процесс перерождения вертикали с сопутствующими междоусобицами и попытками сохранить традиции, оставшиеся далеко в прошлом. Подобное смешение народов, верований, целей и мнений очень созвучно с сегодняшним днем», — отмечает Юрий Чурсин.

В «Этерне» Чурсину досталась ключевая роль. Его герой Рокэ Алва — один из самых неоднозначных персонажей «Отблесков Этерны». Он страшно умен, хитер и удачлив, всегда делает и говорит то, что хочет, и получает особое удовольствие, наживая врагов. К тому же — опасный дуэлянт, представитель итальянской школы фехтования, или школы «одного удара», поражающего врага насмерть. Об этой части съемок артист рассказывает с особым азартом.

Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»
фото: The Black Prince Productions

Погрузиться в киновселенную «Этерны» актерам помогают костюмы. Так, королеве Юлии Хлыниной на каждый выход положен отдельный наряд. Для этого съемочного дня было создано платье из кремового шелка с декором из перьев птиц, кружева и бусин. И это, конечно, не про удобство. Чтобы блистать в кадре, приходится соответствовать моде средневековой Европы и привыкать к фижмам и корсетам. Мужские костюмы не менее разнообразны. Юрий Беляев облачился в красное одеяние кардинала — почти что Ришелье. Актер с армейской выправкой Кирилл Зайцев примерил образ военачальника, одетого в куртку типа колета с резными рукавами и ботфорты цвета темного золота. Юрий Чурсин полностью соответствует своему герою по прозвищу «Ворон». Ткань его верхней одежды повторяет узор черного смолистого пера. Артист признается, что готов жить в таком костюме.

«Когда на тебе кираса и тяжелый меч, адреналин непроизвольно выбрасывается в кровь. Может, это моя личная галлюцинация, но мне кажется, что здесь мы попадаем в мир, где нюансы требовали гораздо большего внимания, — рассказывает Чурсин. — Такая жизнь как бы ближе к тебе на полшага, чем окружающая нас автоматизированная реальность. Это дает внутреннее спокойствие. Я чувствую каждый шаг в этом ботфорте совсем иначе, это другое ощущение времени».

Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна»
фото: The Black Prince Productions

Надо сказать, что запуск проекта состоялся благодаря невероятному упорству команды, влюбленной в свое дело. Около года потребовалось, чтобы уговорить писательницу Веру Камшу дать разрешение на экранизацию «Отблесков Этерны». В конечном итоге ее подкупили серьезный подход и погруженность в сам материал, а это ни много ни мало 16 книжек (17-я уже на подходе). То же зацепило и артистов. Чтобы познакомить их с персонажами, были созданы специальные библии со всей необходимой информацией из цикла. Уже заявлено около 220 героев. И не исключено, что они будут добавляться, так как сейчас сценарист Сергей Юдаков работает сразу над пятью сезонами. За режиссуру отвечает Евгений Невский.

«Этерна» создается с расчетом в том числе и на зарубежный рынок. Продюсер Евгений Баранов среди визуальных референсов выделяет проекты «Табу», «Капитан Алатристе», «Убить Короля», «Роб Рой», «Золотой век». Сейчас команда делает небольшую передышку до начала летних натурных съемок. Где именно они пройдут — вопрос открытия границ. Ожидается, что в 2021 году полностью будет отснят первый сезон.

Маша Бороденко
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Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши
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Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна» фотографии
Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна» фотографии
Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна» фотографии
Юлия Хлынина на королевском троне и дуэлянт Юрий Чурсин: съемки фэнтези-сериала «Этерна» фотографии
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