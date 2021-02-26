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Ева Грин исследует эффект «Ноцебо»

26 февраля
2021 год

Новости кино >>
26 февраля 2021
Ева Грин и Марк Стронг исполнят главные роли в психологическом триллере «Ноцебо» от режиссера «Вивариума» Лоркана Финнегана. Съемки фильма стартовали в Ирландии, сообщает Variety.

Ева Грин исследует эффект «Ноцебо»
фото: variety.com

В центре сюжета — модельер (Грин), страдающая неизвестной болезнью, которая ставит в тупик врачей и расстраивает ее мужа (Стронг). На помощь приходит филиппинская целительница, однако народная медицина способна не только избавить женщину от недуга, но и открыть ужасные подробности из ее жизни. Действие развернется между двумя столицами — Лондоном и Манилой. Фильм исследует темы консьюмеризма, быстрой моды, а также расскажет о способности мозга влиять на тело.

«Ноцебо» — антоним эффекта «плацебо». Принимая средство, не обладающее реальным фармакологическим действием, пациент негативно реагирует на него, в связи с чем его состояние здоровья начинает ухудшаться.

Сценарий фильма написал Гаррет Шэнли, неоднократно работавший с Финнеганом. «Ноцебо» станет первым проектом совместного производства Ирландии и Филиппин.
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