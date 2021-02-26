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Соцсеть «Одноклассники» выпустит сериал собственного производства

26 февраля
2021 год

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26 февраля 2021
Социальная сеть «Одноклассники» выпустит сериал собственного производства — «Пять с плюсом». Главные роли в комедийном проекте исполнили Лукерья Ильяшенко, Артем Цуканов, Юлия Франц, Дмитрий Ендальцев и Артем Ешкин. Премьера, приуроченная к 15-летию сети, состоится 25 марта, сообщает пресс-служба ОК.

Соцсеть «Одноклассники» выпустит сериал собственного производства
фото: Пресс-служба ОК

Сериал рассказывает о главном в соцсетях — взаимоотношениях людей. Молодая пара — Оля (Ильяшенко) и Стас (Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.

Режиссером выступила Дина Штурманова, ранее работавшая над «Интернами» и «Универом». Жанр и фабула сериала были выбраны на основе анализа зрительских предпочтений контента, который публикуется в ОК другими правообладателями. С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии «Одноклассники» обеспечат интерактивный просмотр «Пять с плюсом»: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, а также получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.
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