Соцсеть «Одноклассники» выпустит сериал собственного производства

Сериал рассказывает о главном в соцсетях — взаимоотношениях людей. Молодая пара — Оля (Ильяшенко) и Стас (Цуканов) — решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. На протяжении всего сезона герои будут учиться брать ответственность за свои решения и поступки и обретут новых настоящих друзей.
Режиссером выступила Дина Штурманова, ранее работавшая над «Интернами» и «Универом». Жанр и фабула сериала были выбраны на основе анализа зрительских предпочтений контента, который публикуется в ОК другими правообладателями. С помощью технологий видеоплатформы и собственной творческой студии «Одноклассники» обеспечат интерактивный просмотр «Пять с плюсом»: пользователи смогут обсуждать героев и эпизоды в онлайн-чате, а также получат возможность принять участие в опросах и викторинах о дальнейшем развитии сюжета.
обсуждение >>