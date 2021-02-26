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Пол У. С. Андерсон экранизирует рассказ автора «Игры престолов» с Миллой Йовович в главной роли

26 февраля
2021 год

Новости кино >>
26 февраля 2021
Режиссер «Обители зла» Пол У. С. Андерсон экранизирует рассказ автора «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина под названием «Затерянные земли» (In the Lost Lands), сообщает Deadline.

Пол У. С. Андерсон экранизирует рассказ автора «Игры престолов» с Миллой Йовович в главной роли
фото: deadline.com

Главные роли в одноименном приключенческом фильме исполнят Милла Йовович и Дэйв Батиста. Андерсон также выступит в качестве сценариста проекта.

Картина расскажет о королеве, которая хочет обрести дар изменения собственного облика. Для этого она привлекает волшебницу Элис (Йовович) — женщину столь же опасную, сколь и могущественную. Вместе с бродягой Бойсом (Батиста) Элис отправляется в Затерянные земли, где им предстоит столкнуться с опасностью и исследовать природу добра и зла, долга и любви.
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