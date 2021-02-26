Пол У. С. Андерсон экранизирует рассказ автора «Игры престолов» с Миллой Йовович в главной роли

Главные роли в одноименном приключенческом фильме исполнят Милла Йовович и Дэйв Батиста. Андерсон также выступит в качестве сценариста проекта.
Картина расскажет о королеве, которая хочет обрести дар изменения собственного облика. Для этого она привлекает волшебницу Элис (Йовович) — женщину столь же опасную, сколь и могущественную. Вместе с бродягой Бойсом (Батиста) Элис отправляется в Затерянные земли, где им предстоит столкнуться с опасностью и исследовать природу добра и зла, долга и любви.
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