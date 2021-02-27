Кристиан Бейл займется расследованием преступлений в компании Эдгара Аллана По

Кристиан Бейл исполнит главную роль в экранизации романа «Светло-голубой глаз» (The Pale Blue Eye) американского писателя Луиса Байарда. Одноименный триллер станет третьим совместным проектом актера с режиссером Скоттом Купером, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Действие развернется в 1830-е годы в Вест-Пойнтской военной академии. Бэйл сыграет матерого детектива, занимающегося расследованием убийств. Однажды ему на помощь вызывается молодой кадет, который позже станет всемирно известным писателем Эдгаром Алланом По.
«Большую часть своей жизни Эдгар Аллан По прожил в Вирджинии, моем родном штате. Так что я буквально рос в его присутствии. Он завещал нам детективный жанр и по-прежнему присутствует в нашей культуре, — рассказывает Купер. — Я задумал эту экранизацию более десяти лет назад, но Кристиан тогда был слишком молод. Сейчас он идеально подходит для этой роли. Все-таки фильмы должны сниматься в нужное время».
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