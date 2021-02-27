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Джулия Робертс и Джордж Клуни отправятся на Бали

27 февраля
2021 год

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27 февраля 2021
Джулия Робертс и Джордж Клуни, сыгравшие бывших супругов в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», вновь поработают вместе. Им достались главные роли в романтической комедии «Билет в рай» (Ticket to Paradise), сообщает Deadline.

Джулия Робертс и Джордж Клуни отправятся на Бали
фото: justjared.com

Фильм расскажет о разведенной паре, которая вместе отправляется на Бали, чтобы помешать их дочери совершить ту же ошибку, что и они 25 лет назад.

В качестве режиссера «Билета в рай» выступит Ол Паркер. Производством займутся студии Universal Pictures и Working Title. Съемки стартуют в этом году, а релиз планируется в кинотеатрах.
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