«Игру на выживание», «Северный ветер» и «Огонь» представят на Европейском кинорынке EFM 2021

Сериалы «Игра на выживание, «Чики», «Псих», фильмы «Северный ветер», «Огонь», «Чернобыль» и еще более 140 проектов представят на Европейском кинорынке EFM, который пройдет в рамках ежегодного Берлинского международного кинофестиваля с 1 по 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая объединит российских производителей и дистрибуторов контента в рамках виртуального стенда.
фото: К/ф «Игра на выживание»
«Беспрецедентное количество российских проектов свидетельствует о большой продуктивности производителей контента, несмотря на сложности 2020-го. В этом году презентуется много новинок – более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая восемь сериалов и шесть анимационных проектов. Помимо площадки кинорынка, российские проекты участвуют в Berlinale Series Online Market. Также на Berlinale Co-Production Market представлены копродукционные возможности с Россией. Что касается молодых талантов, нужно упомянуть, что два российских кинематографиста вошли в программу Berlinale Talents (Егор Одинцов и Лиза Цыганова). Кроме того, два российских фильма будут представлены на Берлинском кинофестивале в секциях Forum («Дочь Рыбака» Юлдус Бахтиозиной) и Berlinale Shorts (анимационная лента «Вадим на прогулке» Саши Свирского)», — рассказала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.
Кинокомпания «Централ Партнершип» представит новинки — фильм «Чемпион мира» о матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, триллер «Декабрь», повествующий о последних днях Сергея Есенина и его возлюбленной Айседоры Дункан, военную драму «Летчик», рассказывающую историю пилота ИЛ-2 Николая Комлева, потерпевшего крушение в лесу во времена Второй мировой войны, еще один военный проект — «Зоя», а также байопик «Белый снег» о лыжнице Елене Вяльбе.
В рамках Berlinale Series Online Market Screenings пройдет показ двух эпизодов сериала «Игра на выживание», второй сезон которого уже получил официальное подтверждение и сейчас готовится к запуску. Сериал «Сны Алисы» единственным из России был включен в топ самых интересных проектов с наибольшим маркетинговым потенциалом по мнению отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market.
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