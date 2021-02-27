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«Игру на выживание», «Северный ветер» и «Огонь» представят на Европейском кинорынке EFM 2021

27 февраля
2021 год

Новости кино >>
27 февраля 2021
Сериалы «Игра на выживание, «Чики», «Псих», фильмы «Северный ветер», «Огонь», «Чернобыль» и еще более 140 проектов представят на Европейском кинорынке EFM, который пройдет в рамках ежегодного Берлинского международного кинофестиваля с 1 по 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая объединит российских производителей и дистрибуторов контента в рамках виртуального стенда.

«Игру на выживание», «Северный ветер» и «Огонь» представят на Европейском кинорынке EFM 2021
фото: К/ф «Игра на выживание»

«Беспрецедентное количество российских проектов свидетельствует о большой продуктивности производителей контента, несмотря на сложности 2020-го. В этом году презентуется много новинок – более 25 проектов, ранее не представленных на кинорынках, включая восемь сериалов и шесть анимационных проектов. Помимо площадки кинорынка, российские проекты участвуют в Berlinale Series Online Market. Также на Berlinale Co-Production Market представлены копродукционные возможности с Россией. Что касается молодых талантов, нужно упомянуть, что два российских кинематографиста вошли в программу Berlinale Talents (Егор Одинцов и Лиза Цыганова). Кроме того, два российских фильма будут представлены на Берлинском кинофестивале в секциях Forum («Дочь Рыбака» Юлдус Бахтиозиной) и Berlinale Shorts (анимационная лента «Вадим на прогулке» Саши Свирского)», — рассказала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представит новинки — фильм «Чемпион мира» о матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, триллер «Декабрь», повествующий о последних днях Сергея Есенина и его возлюбленной Айседоры Дункан, военную драму «Летчик», рассказывающую историю пилота ИЛ-2 Николая Комлева, потерпевшего крушение в лесу во времена Второй мировой войны, еще один военный проект — «Зоя», а также байопик «Белый снег» о лыжнице Елене Вяльбе.

В рамках Berlinale Series Online Market Screenings пройдет показ двух эпизодов сериала «Игра на выживание», второй сезон которого уже получил официальное подтверждение и сейчас готовится к запуску. Сериал «Сны Алисы» единственным из России был включен в топ самых интересных проектов с наибольшим маркетинговым потенциалом по мнению отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market.

«Игру на выживание», «Северный ветер» и «Огонь» представят на Европейском кинорынке EFM 2021
фото: К/ф «Северный ветер»

Ключевыми проектами All Media на EFM 2021 станут психологический триллер «Соври мне правду», визуальный шедевр Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и анимационный фильм «Нос, или Заговор "не таких"». В пакете Art Pictures Distribution – международная картина «Балет» с Ингеборгой Дапкунайте в одной из главных ролей, новинка «Happy End», уже известные на международных рынках «Чики», а также сериалы «Псих» и «Детки».

На кинорынке EFM также презентуют драму «Маша» с Аней Чиповской, научно-фантастическую ленту «Мы» по роману Евгения Замятина, фильм «Цой» Алексея Учителя, «Смертельные иллюзии» про братьев-иллюзионистов, третий сезон проекта «Бывшие», комедию «Неадекватные люди 2», мистический триллер «Побочный эффект», военную драму о собаках минно-розыскной службы «Джульбарс», семейное фэнтези «Конек-Горбунок», «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, экранизацию популярных комиксов «Майор Гром: Чумной Доктор», проекты Тимура Бекмамбетова «Фау 2: Побег из ада» и скринлайф «Хочу в игру», документальный фильм «Новая Земля», а также анимационные ленты «Огонек-Огниво», «Руслан и Людмила» «Суворов» и другие.
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