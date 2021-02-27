Студия Warner Bros. перезапустит «Супермена»

Студия Warner Bros. запустила в разработку новый фильм про Супермена. Согласно источникам The Hollywood Reporter, главного героя может сыграть темнокожий актер.
фото: deadline.com
Подобный проект студия обсуждала с Майклом Б. Джорданом, но запуск не состоялся. Чернокожий Супермен ранее появлялся только в комиксах.
Сценарий новой версии напишет Та-Нахаси Коутс. Он известен как автор научно-популярной книги «Между миром и мной», которая легла в основу проекта НВО. Также Коутс работал над комиксами о Капитане Америке и Черной пантере.
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