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Студия Warner Bros. перезапустит «Супермена»

27 февраля
2021 год

Новости кино >>
27 февраля 2021
Студия Warner Bros. запустила в разработку новый фильм про Супермена. Согласно источникам The Hollywood Reporter, главного героя может сыграть темнокожий актер.

Студия Warner Bros. перезапустит «Супермена»
фото: deadline.com

Подобный проект студия обсуждала с Майклом Б. Джорданом, но запуск не состоялся. Чернокожий Супермен ранее появлялся только в комиксах.

Сценарий новой версии напишет Та-Нахаси Коутс. Он известен как автор научно-популярной книги «Между миром и мной», которая легла в основу проекта НВО. Также Коутс работал над комиксами о Капитане Америке и Черной пантере.

В числе продюсеров фильма — Джей Джей Абрамс и Ханна Мингелла. Подробности о сюжете и актерском составе пока держатся в секрете, однако Deadline пишет, что новой адаптацией заинтересован Генри Кавилл, воплотивший образ Супермена в «Человеке из стали».
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№ 2
nataha1625   27.02.2021 - 19:28
Развелось всяких там "Черных молний".... даже смотреть не буду читать далее>>
№ 1
Совет-Да-Привет   27.02.2021 - 18:04
Смотрим и извиняемся. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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