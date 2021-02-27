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Мэрил Стрип перевоплотится в бродвейскую звезду Лиллиан Холл

27 февраля
2021 год

Новости кино >>
27 февраля 2021
Мэрил Стрип примерит образ бродвейской звезды Лиллиан Холл в фильме «По местам, пожалуйста» (Places, Please), сообщает Deadline.

Мэрил Стрип перевоплотится в бродвейскую звезду Лиллиан Холл
фото: К/ф "Выпускной"

Картина расскажет об актрисе, чье имя было синонимом Бродвея. За свою долгую карьеру Лилиан Холл не пропустила ни одного выступления. Тем не менее, одна из ее постановок оказывается на грани срыва. Из-за неудачного стечения обстоятельств артистка может лишиться возможности заниматься любимым делом. Но Холл не привыкла сдаваться без боя.

Режиссерское кресло займет лауреат Пулитцеровской премии и постановщик фильмов «Джиа» и «Соблазн» Майкл Кристофер. Как и Стрип, он начинал свой путь на Бродвее, работая над спектаклем «Вишневый сад» по Чехову.

Съемки фильма пройдут этим летом в Нью-Йорке.
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