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Роуз Лесли и Тео Джеймс сыграют в многосерийной «Жене путешественника во времени»

28 февраля
2021 год

Новости кино >>
28 февраля 2021
Тео Джеймс и Роуз Лесли получили главные роли в телевизионной экранизации «Жены путешественника во времени», уверяет Variety.

В качестве шоураннера, сценариста и продюсера шоу HBO числится Стивен Моффат, разрабатывавший его с 2018 года.

Роуз Лесли и Тео Джеймс сыграют в многосерийной «Жене путешественника во времени»
фото: screenrant.com

Очередная адаптация фантастического романа Одри Ниффенеггер вновь поведает зрителям о Генри, страдающем редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени. В процессе одного такого «прыжка» он знакомится с женщиной своей мечты. Проблема заключается в том, что возраст героя изменяется в зависимости от того, в какое время он попадает, а возраст его избранницы остаётся прежним.

В 2009-м книгу экранизировал Роберт Швентке, пригласив в свою киноверсию Рэйчел Макадамс и Эрика Бана. При бюджете в 39 миллионов долларов лента собрала $100 млн, уточняет THR.
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