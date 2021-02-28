Роуз Лесли и Тео Джеймс сыграют в многосерийной «Жене путешественника во времени»

Тео Джеймс
и Роуз Лесли
получили главные роли в телевизионной экранизации «Жены путешественника во времени
», уверяет Variety
.
В качестве шоураннера, сценариста и продюсера шоу HBO числится Стивен Моффат
, разрабатывавший его с 2018 года.
Очередная адаптация фантастического романа Одри Ниффенеггер
вновь поведает зрителям о Генри, страдающем редким генетическим заболеванием — синдромом перемещения во времени. В процессе одного такого «прыжка» он знакомится с женщиной своей мечты. Проблема заключается в том, что возраст героя изменяется в зависимости от того, в какое время он попадает, а возраст его избранницы остаётся прежним.
В 2009-м книгу экранизировал Роберт Швентке
, пригласив в свою киноверсию Рэйчел Макадамс
и Эрика Бана
. При бюджете в 39 миллионов долларов лента собрала $100 млн, уточняет THR
.
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