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Зои Салдана вспомнит о пиратском прошлом

28 февраля
2021 год

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28 февраля 2021
Зои Салдана станет главной звездой пиратского боевика Netflix «Блафф» (The Bluff). Это будет не семейное кино в духе «Пиратов Карибского моря», а драма, уточняет Deadline.

Зои Салдана вспомнит о пиратском прошлом
фото: deadline.com

События картины развернутся в 1800-е годы на территории Каймановых островов в Карибском море. Актрисе, некогда воплотившей пиратку Анну-Марию в знаменитом диснеевском киноаттракционе, предстоит воплотить Эрселл, чьё тайное прошлое раскрывается, когда на остров Блафф вторгаются злобные пираты.

Для того, чтобы у создателей получился боевик с сильной героиней, в ленте объединят исторический вымысел и драму. Режиссёрское кресло займёт Фрэнк Э. Флауэрс, работавший с Салданой в 2004-м над фильмом «Гавань». Продюсерами числятся братья Энтони и Джо Руссо, а за сценарий отвечают Джо Балларини и Флауэрс.
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