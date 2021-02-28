Зои Салдана вспомнит о пиратском прошлом

Зои Салдана
станет главной звездой пиратского боевика Netflix «Блафф
» (The Bluff). Это будет не семейное кино в духе «Пиратов Карибского моря
», а драма, уточняет Deadline
.
События картины развернутся в 1800-е годы на территории Каймановых островов в Карибском море. Актрисе, некогда воплотившей пиратку Анну-Марию в знаменитом диснеевском киноаттракционе, предстоит воплотить Эрселл, чьё тайное прошлое раскрывается, когда на остров Блафф вторгаются злобные пираты.
Для того, чтобы у создателей получился боевик с сильной героиней, в ленте объединят исторический вымысел и драму. Режиссёрское кресло займёт Фрэнк Э. Флауэрс
, работавший с Салданой в 2004-м над фильмом «Гавань
». Продюсерами числятся братья Энтони
и Джо Руссо
, а за сценарий отвечают Джо Балларини
и Флауэрс.
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