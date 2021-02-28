Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал

Серию аркадных боевых гонок Twisted Metal
превратят е сериал. Согласно Variety
, за его производство взялись Sony Pictures Television и PlayStation Productions.
Зрителям обещают комедийный экшен. Сценарий доверили Ретту Ризу
и Полу Вернику
, к которым также присоединится создатель сериала «Кобра Кай
» Майкл Джонатан Смит
. Последний выступит исполнительным продюсером наряду с Уиллом Арнеттом
, Марком Форманом
и Питером Принципато
.
«Twisted Metal — одна из самых любимых игр PlayStation. Мы очень рады, что такая отличная команда работает над воплощением этой культовой игры в жизнь для фанатов», —
прокомментировал глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш
.
Шоу повествует о чужаке, которому предлагается шанс на лучшую жизнь, но только в том случае, если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. С помощью весёлого угонщика автомобилей он столкнётся с дикими мародёрами, управляющими разрушительными машинами, и другими опасностями дороги, включая культового невменяемого клоуна по имени Sweet Tooth, которого в своё время озвучил Арнетт.
Игровая серия Twisted Metal, разработанная компанией SingleTrac Entertainment, стартовала в 1995 году на консоли PlayStation. Впоследствии вышло ещё восемь игр, последняя из которых появилась на свет в 2012-м на PlayStation 3.
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