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Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал

28 февраля
2021 год

Новости кино >>
28 февраля 2021
Серию аркадных боевых гонок Twisted Metal превратят е сериал. Согласно Variety, за его производство взялись Sony Pictures Television и PlayStation Productions.

Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал
фото: comingsoon.net

Зрителям обещают комедийный экшен. Сценарий доверили Ретту Ризу и Полу Вернику, к которым также присоединится создатель сериала «Кобра Кай» Майкл Джонатан Смит. Последний выступит исполнительным продюсером наряду с Уиллом Арнеттом, Марком Форманом и Питером Принципато.

«Twisted Metal — одна из самых любимых игр PlayStation. Мы очень рады, что такая отличная команда работает над воплощением этой культовой игры в жизнь для фанатов», — прокомментировал глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш.


Шоу повествует о чужаке, которому предлагается шанс на лучшую жизнь, но только в том случае, если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. С помощью весёлого угонщика автомобилей он столкнётся с дикими мародёрами, управляющими разрушительными машинами, и другими опасностями дороги, включая культового невменяемого клоуна по имени Sweet Tooth, которого в своё время озвучил Арнетт.

Игровая серия Twisted Metal, разработанная компанией SingleTrac Entertainment, стартовала в 1995 году на консоли PlayStation. Впоследствии вышло ещё восемь игр, последняя из которых появилась на свет в 2012-м на PlayStation 3.
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Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал фотографии
Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал фотографии
Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал фотографии
Гоночную аркаду Twisted Metal превратят в сериал фотографии
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