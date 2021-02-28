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Для экранизации игры The Division найден новый режиссёр

28 февраля
2021 год

Новости кино >>
28 февраля 2021
Экранизация компьютерной игры The Division вновь сменила режиссёра. Как сообщает Collider, на смену выбывшему из адаптации Дэвиду Литчу, заменившему в своё время Стивена Гейгана, придёт постановщик фильмов «Небоскрёб» и «Мы — Миллеры» Роусон Маршалл Тёрбер.

Для экранизации игры The Division найден новый режиссёр
фото: comingsoon.net

Главные роли в киноадаптации продукции Ubisoft всё ещё закреплены за Джейком Джилленхолом и Джессикой Честейн.

Tom Clancy’s The Division представляет собой мультиплатформенную компьютерную игру в жанре TPS, которая вышла в марте 2016 года. Действие разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке недалёкого будущего, на который была организована вирусная атака. В 2019-м игра обзавелась сиквелом.
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