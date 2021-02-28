Для экранизации игры The Division найден новый режиссёр

Экранизация компьютерной игры The Division
вновь сменила режиссёра. Как сообщает Collider
, на смену выбывшему из адаптации Дэвиду Литчу
, заменившему в своё время Стивена Гейгана
, придёт постановщик фильмов «Небоскрёб
» и «Мы — Миллеры
» Роусон Маршалл Тёрбер
.
Главные роли в киноадаптации продукции Ubisoft всё ещё закреплены за Джейком Джилленхолом
и Джессикой Честейн
.
Tom Clancy’s The Division
представляет собой мультиплатформенную компьютерную игру в жанре TPS, которая вышла в марте 2016 года. Действие разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке недалёкого будущего, на который была организована вирусная атака. В 2019-м игра обзавелась сиквелом.
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