«Терминатор» обретёт вторую жизнь в виде аниме

Во вселенной «Терминатора
» благодаря Netflix появится аниме-сериал. Шоу спродюсирует компания Skydance, уточняет Variety
.
О сюжете сериала информации нет. Однако Джон Дердериан
, возглавляющий японское отделение стрим-сервиса и отвечающий за аниме-продукцию, уверяет, что «новый анимационный сериал исследует вселенную так, как никогда раньше»
, и зрителям покажут «новую главу эпической битвы между машинами и людьми»
.
В качестве шоураннера числится Маттсон Томлин
, приложивший руку к сценарию «Бэтмена
» Мэтта Ривза
. Будет ли задействован Арнольд Шварценеггер
, пока неизвестно. Сериал снимается совместно с Production IG, с которой Netflix работает с 2018 года. Ранее данная компания выпустила аниме «Призрак в доспехах
», «Би: Начало
» и «Восточный Эдем
».
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