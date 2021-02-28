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«Терминатор» обретёт вторую жизнь в виде аниме

28 февраля
2021 год

Новости кино >>
28 февраля 2021
Во вселенной «Терминатора» благодаря Netflix появится аниме-сериал. Шоу спродюсирует компания Skydance, уточняет Variety.

«Терминатор» обретёт вторую жизнь в виде аниме
фото: collider.com

О сюжете сериала информации нет. Однако Джон Дердериан, возглавляющий японское отделение стрим-сервиса и отвечающий за аниме-продукцию, уверяет, что «новый анимационный сериал исследует вселенную так, как никогда раньше», и зрителям покажут «новую главу эпической битвы между машинами и людьми».

В качестве шоураннера числится Маттсон Томлин, приложивший руку к сценарию «Бэтмена» Мэтта Ривза. Будет ли задействован Арнольд Шварценеггер, пока неизвестно. Сериал снимается совместно с Production IG, с которой Netflix работает с 2018 года. Ранее данная компания выпустила аниме «Призрак в доспехах», «Би: Начало» и «Восточный Эдем».
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