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Генри Кавилл заинтересовался капитаном Шепардом

28 февраля
2021 год

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28 февраля 2021
Генри Кавилл опубликовал в своём Instagram загадочную фотографию, на которой в образе Геральта из Ривии держит в руках листы с неразличимым текстом. При этом актёр написал, что это может быть «секретный проект» или «бумага со случайным набором слов».

Генри Кавилл заинтересовался капитаном Шепардом
фото: instagram.com

Пользователи не растерялись и при помощи программы Focus Magic расшифровали запись. Согласно Screen Rant, в тексте можно встретить такие слова, как «Цербер», «Тали'Зора», «Жнец» и «гет», что является жирным намёком на сюжет культовой игровой трилогии Mass Effect. Однако, что именно тизерит Кавилл, пока сложно предугадать, поскольку на ум приходят и фильм, и сериал, и даже недавно анонсированная новая часть серии с повзрослевшей азари Лиарой Т'Сони. Так что остаётся только ждать подробностей от телевизионного «Ведьмака».

По горячим следам известный сетевой художник BossLogic представил публике на своей странице в твиттере арт, на котором запечатлел Кавилла в образе капитана Шепарда.

Генри Кавилл заинтересовался капитаном Шепардом
фото: twitter.com

Впервые о возможности экранизации игровой космической оперы заговорили ещё десятилетие назад. Адаптация в настоящее время закреплена за студией Legendary Pictures. С учётом ближайшего выхода ремастированной версии всей трилогии и запланированного продолжения, вполне возможно, идея с переносом вселенной на малый или большой экран, наконец-то, сдвинулась с мёртвой точки.

Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром и Дженнифер Хейл для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих всё живое Жнецов. Знаменитая вселенная позднее пополнилась аниме «Mass Effect: Утерянный Парагон» и игрой Mass Effect: Andromeda, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect.
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Генри Кавилл заинтересовался капитаном Шепардом фотографии
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