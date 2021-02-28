Генри Кавилл заинтересовался капитаном Шепардом

Генри Кавилл
опубликовал в своём Instagram
загадочную фотографию, на которой в образе Геральта из Ривии держит в руках листы с неразличимым текстом. При этом актёр написал, что это может быть «секретный проект»
или «бумага со случайным набором слов»
.
Пользователи не растерялись и при помощи программы Focus Magic расшифровали запись. Согласно Screen Rant
, в тексте можно встретить такие слова, как «Цербер»
, «Тали'Зора»
, «Жнец»
и «гет»
, что является жирным намёком на сюжет культовой игровой трилогии Mass Effect. Однако, что именно тизерит Кавилл, пока сложно предугадать, поскольку на ум приходят и фильм, и сериал, и даже недавно анонсированная
новая часть серии с повзрослевшей азари Лиарой Т'Сони. Так что остаётся только ждать подробностей от телевизионного «Ведьмака
».
По горячим следам известный сетевой художник BossLogic представил публике на своей странице в твиттере
арт, на котором запечатлел Кавилла в образе капитана Шепарда.
Впервые о возможности экранизации игровой космической оперы заговорили ещё десятилетие назад. Адаптация в настоящее время закреплена за студией Legendary Pictures. С учётом ближайшего выхода ремастированной версии всей трилогии и запланированного продолжения, вполне возможно, идея с переносом вселенной на малый или большой экран, наконец-то, сдвинулась с мёртвой точки.
Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром
и Дженнифер Хейл
для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих всё живое Жнецов. Знаменитая вселенная позднее пополнилась аниме «Mass Effect: Утерянный Парагон
» и игрой Mass Effect: Andromeda
, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect.
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