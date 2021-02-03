Ультракороткий хоррор «Помада» доступен онлайн

Главную роль в этом фильме, который длится всего минуту, играет актриса Мария Байлук. Ее героиня уходит в ванную, чтобы передохнуть от шумной вечеринки. И сталкивается с пугающим отражением в зеркале. Однако, преодолев прилив страха, она находит неожиданное решение проблемы.
По словам режиссера Светланы Яшиной, сюжет появился благодаря ее разговору с пятилетней дочерью: «Она сказала мне, что не любит себя. Слышать такое от пятилетнего ребенка страшно, и у меня родилась история о самовосприятии в жанре хоррор-драмы». А идея сделать из этого ультракороткий фильм на одну минуту пришла к автору во время карантина, когда не было возможности взяться за работу над большим проектом. Съемки заняли один день, еще неделя ушла на постпродакшен, которым Яшина, как и поисками очень важного для «Помады» реквизита и грима, занималась сама.
«Сейчас разрабатываю полную версию этой истории, и там большая заморочка с костюмами. Делаю эскизы, ищу модельера, с которым можно будет посотрудничать. Вот, кстати, еще одна сложность в кино с нулевым бюджетом — найти людей, которым было бы интересно поработать с тобой бесплатно. Я ищу студентов, которым интересно получить опыт, покреативить вместе — но даже среди них очень мало мотивированных людей. Для меня это странно, я уже лет 15 в индустрии кино, и до сих пор готова что-то делать бесплатно, если это в кайф» — признается, Светлана Яшина.
«Помада» принимала участие в нескольких международных фестивалях — в Пуэрто-Рико, в США, в Индии и в Беларуси.
обсуждение >>