Со дня рождения Эдуарда Володарского исполняется 80 лет

Эдуард Володарский родился 3 февраля 1941 года в Харькове. После начала войны вместе с матерью он был эвакуирован в Актюбинск, а отец погиб на фронте. В 1947-м отчима Володарского перевели в Москву, и семья поселилась в районе Замоскворечья. Эдуард начал писать стихи и рассказы еще в школе. Свободное время он проводил на улице с хулиганами, и даже несколько месяцев отсидел в тюрьме. Воспоминания об этом периоде впоследствии легли в основу автобиографичного сценария «Прощай, шпана замоскворецкая…».
На Геологический факультет МГУ Володарского не приняли, и он уехал на Север в составе геологоразведочной экспедиции, где несколько лет работал буровиком в Приполярном Урале, на Ямале и в Салехарде. Издательства не брали его рассказы. Удача улыбнулась на творческом конкурсе Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания сценарного факультета ВГИКа он дебютировал полнометражным фильмом «Белый взрыв». В 1974-м Никита Михалков поставил «Свой среди чужих, чужой среди своих» по мотивам повести «Красное золото», созданной совместно с Володарским. Сценарий «Проверки на дорогах» кинодраматург писал с расчетом, что главную роль исполнит его хороший друг Владимир Высоцкий, но режиссер Алексей Герман был против. Киноленту признали антисоветской, и она 15 лет пролежала на «полке». То же случилось и с картинами «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Мой друг Иван Лапшин», над которыми работал Володарский. За время карьеры по его сценариям сняли более 90 фильмов.
В театре пьесы Володарского ставили по всему Советскому Союзу. С конца 1980-х он также активно занимался писательской деятельностью. В числе его произведений — «Русская, или Преступление без наказания», «У каждого своя война», «Дневник самоубийцы», «Охотник за черепами» и биографические повести о Федоре Достоевском, Вольфе Мессинге, Петре Столыпине и других исторических личностях.
обсуждение >>