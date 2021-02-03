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Со дня рождения Эдуарда Володарского исполняется 80 лет

3 февраля
2021 год

Новости кино >>
3 февраля 2021
Сегодня, 3 февраля, исполнилось 80 лет со дня рождения кинодраматурга и прозаика Эдуарда Володарского, чьи сценарии легли в основу фильмов таких режиссеров, как Алексей Герман, Станислав Говорухин и Никита Михалков.

Со дня рождения Эдуарда Володарского исполняется 80 лет
фото: culture.ru

Эдуард Володарский родился 3 февраля 1941 года в Харькове. После начала войны вместе с матерью он был эвакуирован в Актюбинск, а отец погиб на фронте. В 1947-м отчима Володарского перевели в Москву, и семья поселилась в районе Замоскворечья. Эдуард начал писать стихи и рассказы еще в школе. Свободное время он проводил на улице с хулиганами, и даже несколько месяцев отсидел в тюрьме. Воспоминания об этом периоде впоследствии легли в основу автобиографичного сценария «Прощай, шпана замоскворецкая…».

На Геологический факультет МГУ Володарского не приняли, и он уехал на Север в составе геологоразведочной экспедиции, где несколько лет работал буровиком в Приполярном Урале, на Ямале и в Салехарде. Издательства не брали его рассказы. Удача улыбнулась на творческом конкурсе Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания сценарного факультета ВГИКа он дебютировал полнометражным фильмом «Белый взрыв». В 1974-м Никита Михалков поставил «Свой среди чужих, чужой среди своих» по мотивам повести «Красное золото», созданной совместно с Володарским. Сценарий «Проверки на дорогах» кинодраматург писал с расчетом, что главную роль исполнит его хороший друг Владимир Высоцкий, но режиссер Алексей Герман был против. Киноленту признали антисоветской, и она 15 лет пролежала на «полке». То же случилось и с картинами «Вторая попытка Виктора Крохина» и «Мой друг Иван Лапшин», над которыми работал Володарский. За время карьеры по его сценариям сняли более 90 фильмов.

Со дня рождения Эдуарда Володарского исполняется 80 лет

В театре пьесы Володарского ставили по всему Советскому Союзу. С конца 1980-х он также активно занимался писательской деятельностью. В числе его произведений — «Русская, или Преступление без наказания», «У каждого своя война», «Дневник самоубийцы», «Охотник за черепами» и биографические повести о Федоре Достоевском, Вольфе Мессинге, Петре Столыпине и других исторических личностях.

Он скончался 8 октября 2012 года в Москве.
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персоны
Эдуард ВолодарскийВладимир ВысоцкийАлексей ГерманСтанислав ГоворухинНикита Михалков
фильмы
Белый взрывВторая попытка Виктора КрохинаМой друг Иван ЛапшинПроверка на дорогахПрощай, шпана замоскворецкая...Свой среди чужих, чужой среди своихУ каждого своя войнаШестое лето

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