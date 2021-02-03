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«Манк», «Земля кочевников» и «Еще по одной» претендуют на «Золотой глобус»

3 февраля
2021 год

Новости кино >>
3 февраля 2021
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус», 78-я церемония вручения которой состоится 28 февраля. Трансляция прошла на официальном YouTube-канале премии. Награждение обычно проходит в начале января, но из-за пандемии мероприятие перенесли почти на два месяца.

«Манк», «Земля кочевников» и «Еще по одной» претендуют на «Золотой глобус»
фото: К/ф «Манк»

В категории «Лучший драматический фильм» представлены «Отец», «Манк», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Суд над чикагской семеркой». На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Борат 2», «Гамильтон», «Мьюзик», «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Выпускной». Среди режиссеров за главный приз поборются Эмиральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»), Дэвид Финчер («Манк»), Хлоя Чжао («Земля кочевников»), Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой») и Реджина КингОдна ночь в Майами»). Так, женщин-режиссеров в этом году заявлено больше, чем мужчин.

Награды в актерской номинации за роли в драматических фильмах могут получить Риз АхмедЗвук металла»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гэри Олдман («Манк»), Тахар РахимМавританец»), Виола ДэвисМа Рейни: Мать блюза»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Ванесса КирбиФрагменты женщины») и Андра ДэйСоединенные Штаты против Билли Холидей»). Чедвик Боузман, сыгравший в байопике «Ма Рейни: Мать блюза», номинирован посмертно. В жанре комедии или мюзикла в соответствующие категории вошли актеры Саша Барон КоэнБорат 2»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Дев ПательИстория Дэвида Копперфилда»), Джеймс Корден («Выпускной») и Энди Сэмберг («Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также актрисы Кейт Хадсон («Мьюзик»), Мишель ПфайфферУйти не прощаясь»), Розамунд ПайкАферистка»), Аня Тейлор-ДжойЭмма.») и Мария Бакалова («Борат 2»).

«Манк», «Земля кочевников» и «Еще по одной» претендуют на «Золотой глобус»
фото: К/ф «Еще по одной»

В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «Мандалорец», «Корона», «Страна Лавкрафта», «Озарк» и «Сестра Рэтчед», комедийные проекты «Эмили в Париже», «Тедд Лассо», «Бортпроводница», «Шиттс Крик», «Великая» и телефильмы/мини-сериалы «Нормальные люди», «Ход королевы», «Голос перемен», «Отыграть назад» и «Неортодоксальная». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены «Еще по одной», «Ты и я», «Ла Йорона», «Вся жизнь впереди» и «Минари».
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