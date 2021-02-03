«Манк», «Земля кочевников» и «Еще по одной» претендуют на «Золотой глобус»

Объявлены номинанты на премию «
Золотой глобус
», 78-я церемония вручения которой состоится 28 февраля. Трансляция прошла на официальном
YouTube-канале
премии. Награждение обычно проходит в начале января, но из-за пандемии мероприятие перенесли почти на два месяца.
фото: К/ф «Манк»
В категории «Лучший драматический фильм» представлены «
Отец
», «
Манк
», «
Земля кочевников
», «
Девушка, подающая надежды
» и «
Суд над чикагской семеркой
». На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «
Борат 2
», «
Гамильтон
», «
Мьюзик
», «
Зависнуть в Палм-Спрингс
» и «
Выпускной
». Среди режиссеров за главный приз поборются
Эмиральд Феннелл
(«Девушка, подающая надежды»),
Дэвид Финчер
(«Манк»),
Хлоя Чжао
(«Земля кочевников»),
Аарон Соркин
(«Суд над чикагской семеркой») и
Реджина Кинг
(«
Одна ночь в Майами
»). Так, женщин-режиссеров в этом году заявлено больше, чем мужчин.
Награды в актерской номинации за роли в драматических фильмах могут получить
Риз Ахмед
(«
Звук металла
»),
Энтони Хопкинс
(«Отец»),
Гэри Олдман
(«Манк»),
Тахар Рахим
(«
Мавританец
»),
Виола Дэвис
(«
Ма Рейни: Мать блюза
»),
Кэри Маллиган
(«Девушка, подающая надежды»),
Фрэнсис МакДорманд
(«Земля кочевников»),
Ванесса Кирби
(«
Фрагменты женщины
») и
Андра Дэй
(«
Соединенные Штаты против Билли Холидей
»).
Чедвик Боузман
, сыгравший в байопике «Ма Рейни: Мать блюза», номинирован посмертно. В жанре комедии или мюзикла в соответствующие категории вошли актеры
Саша Барон Коэн
(«
Борат 2
»),
Лин-Мануэль Миранда
(«Гамильтон»),
Дев Патель
(«
История Дэвида Копперфилда
»),
Джеймс Корден
(«Выпускной») и
Энди Сэмберг
(«Зависнуть в Палм-Спрингс»), а также актрисы
Кейт Хадсон
(«Мьюзик»),
Мишель Пфайффер
(«
Уйти не прощаясь
»),
Розамунд Пайк
(«
Аферистка
»),
Аня Тейлор-Джой
(«
Эмма.
») и
Мария Бакалова
(«Борат 2»).
фото: К/ф «Еще по одной»
В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «
Мандалорец
», «
Корона
», «
Страна Лавкрафта
», «
Озарк
» и «
Сестра Рэтчед
», комедийные проекты «
Эмили в Париже
», «
Тедд Лассо
», «
Бортпроводница
», «
Шиттс Крик
», «
Великая
» и телефильмы/мини-сериалы «
Нормальные люди
», «
Ход королевы
», «
Голос перемен
», «
Отыграть назад
» и «
Неортодоксальная
». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены «
Еще по одной
», «
Ты и я
», «
Ла Йорона
», «
Вся жизнь впереди
» и «
Минари
».
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