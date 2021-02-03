Фентези «Стража» покажут на ТВ

Фэнтези «Стража» впервые покажут на российском ТВ. Премьера состоится 7 февраля на телеканале ViP Premiere, а в марте сериал переедет на ViP Serial, сообщает пресс-служба Viasat.
фото: Пресс-служба Viasat
Проект вдохновлен романами Терри Пратчетта из цикла «Плоский мир». В центре сюжета — стражники города Анк-Морпорк, где живут люди, тролли, оборотни, волшебники и другие существа. Жизнь в этом фэнтезийном Вавилоне неспокойная и непростая: убийства и воровство разрешены законом. Стражи порядка между тем не имеют никакого авторитета, да и сами давно оставили попытки бороться со злом и преступностью.
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