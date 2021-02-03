Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фентези «Стража» покажут на ТВ

3 февраля
2021 год

Новости кино >>
3 февраля 2021
Фэнтези «Стража» впервые покажут на российском ТВ. Премьера состоится 7 февраля на телеканале ViP Premiere, а в марте сериал переедет на ViP Serial, сообщает пресс-служба Viasat.

Фентези «Стража» покажут на ТВ
фото: Пресс-служба Viasat

Проект вдохновлен романами Терри Пратчетта из цикла «Плоский мир». В центре сюжета — стражники города Анк-Морпорк, где живут люди, тролли, оборотни, волшебники и другие существа. Жизнь в этом фэнтезийном Вавилоне неспокойная и непростая: убийства и воровство разрешены законом. Стражи порядка между тем не имеют никакого авторитета, да и сами давно оставили попытки бороться со злом и преступностью.

В сериале сыграли Ричард Дормер, Сэмюэл Адевунми, Адам Хагилл, Лара Росси, Марама Корлетт. Съемочным процессом руководила команда режиссеров, в числе которых Эмма СалливанДоктор Кто»), Крэйг ВивейросИ никого не стало») и Брайан КеллиАббатство Даунтон»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Ричард ДормерМарама Корлетт
фильмы
Аббатство ДаунтонДоктор КтоСтража

анонс

Скорбим

Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.
Виктор Коваль
1 февраля ушёл из жизни Виктор Коваль.
Теймураз Циклаури
1 февраля ушёл из жизни певец, актёр Теймураз Циклаури.
Виктор Павлюченков
31 января ушёл из жизни актёр Виктор Павлюченков.

День рождения >>

Анатолий Вербицкий
Елена Вожакина
Алла Ковнир
Сергей Плотников
Диана Пожарская
Валентина Токарская
Алексей Филимонов
Андрей Чернышов
Иван Щёголев
Кит Гордон
Элиза Донован
Штефан Йордаке
Франсуаза Кристоф
Натан Лейн
Айла Фишер
Венсан Эльбаз
все родившиеся 3 февраля >>

Афиша кино >>

Северный ветер
драма
Россия, 2021
Крылья урагана
военный фильм, драма
Великобритания, Польша, 2018
Заступник
боевик, приключения, триллер
США, 2020
Поли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2020
Дважды два
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Денежный самолет
боевик, криминальный фильм
США, 2020
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, мелодрама
Россия, 2021
Мьюзик
драма, музыкальный фильм
США, 2021
Огонёк-Огниво
Россия, 2021
Папаши
комедия
Италия, 2020
Понаехали
комедия, приключения
Россия, 2021
Стендап под прикрытием
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен