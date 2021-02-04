Исполнилось 140 лет со дня рождения Якова Протазанова

Со дня рождения пионера отечественного кинематографа Якова Протазанова исполняется 140 лет. За время своей карьеры режиссер создал более ста фильмов, ко многим из которых написал сценарии, а в четырех из них снялся как актер.
фото: culture.ru
Яков Протазанов родился 4 февраля 1881 года в Москве. В 1900-м будущий режиссер окончил Московское коммерческое училище и собирался поступать в Петербургский политехнический институт, но в это время его семья разорилась. Он устроился репетитором в купеческий дом Тимашевых, затем недолго работал на мануфактуре Шрадер. Получив небольшое наследство от тетки из Киева, путешествовал за границей.
В 1907-м Протазанов был переводчиком в московской кинофирме «Глориа», где не только переводил, но и пробовал себя как актер и сценарист. Летом 1911-го участвовал в съемках короткометражных картин в Киеве. Однажды после работы он услышал, как актер Владимир Шатерников поет народную песню о судьбе каторжника. И после этого за один вечер Протазанов написал по ее мотивам сценарий и в том же году снял по нему немой фильм «Песнь каторжанина», который открыл ему путь в кино.
После Февральской и Октябрьской революций 1917 года Яков Протазанов начал ставить картины, в которых критиковал большевиков: «Не надо крови» и «Андрей Кожухов». Затем приступил к съемкам фильма по повести Льва Толстого «Отец Сергий». А в феврале 1920 года вместе с сотрудниками кинофирмы «Товарищество И. Ермольева» режиссер покинул Россию. Фильмы, снятые им во Франции, не принесли ему известности.
В конце 1923-го Протазанов вернулся из эмиграции и стал работать на студии «Межрабпом-Русь». Там он экранизировал фантастическую повесть Алексея Толстого «Аэлита» о путешествии землян на Марс. В числе заметных работ тех лет — комедии «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах» и «Дон Диего и Пелагея», драма о Гражданской войне в России «Сорок первый», киноальманах по рассказам Антона Чехова «Чины и люди». В 1940-х Протазанов снял фильмы «Салават Юлаев» о национальном башкирском герое и «Насреддин в Бухаре» по народным сказкам о Ходже Насреддине и роману Леонида Соловьева «Возмутитель спокойствия». В 1945-м вместе с режиссером Борисом Барнетом Протазанов работал над адаптацией пьесы Александра Островского «Волки и овцы», но незадолго до начала съемок, 8 августа 1945 года, скончался. Режиссер похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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