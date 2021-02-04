Дмитрий Нагиев отправится на каникулы 12 февраля

Премьерный показ комедийного проекта «Нагиев на каникулах» состоится 12 февраля на Okko. Исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, блогер Роман Каграманов и режиссер Сарик Андреасян лично представят продолжение сериала в формате live-трансляции. А с 16 февраля лента будет доступна в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей Okko, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба Okko
«Нагиев на каникулах» — логическое продолжение двух сезонов сериала «Нагиев на карантине», который лидировал по количеству просмотров на сервисе по итогам 2020 года. Для работы над продолжением Okko Studios привлекли популярных блогеров — Романа Каграманова и Стаса Круглицкого. Над сценарием работал Леонид Марголин.
По сюжету после открытия границ Дмитрий Нагиев решил отправиться в путешествие. Ему поступило прекрасное предложение: поработать и параллельно отдохнуть в Эмиратах. Отказаться очень сложно, ведь сумма хорошая, погода прекрасная, а всего-то нужно провести свадьбу шейха. Но не все так просто. Поездка превратилась в испытание, которое Дмитрий должен будет пройти, чтобы вернуться домой уже совсем другим Нагиевым.
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