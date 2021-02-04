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«КАРО» приглашает отправиться «Из Венеции в Москву»

4 февраля
2021 год

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4 февраля 2021
XII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву» пройдет в киноцентре «Октябрь» с 24 по 28 февраля в рамках «КАРО.Арт». На смотре покажут фильмы, представленные на 77-м Венецианском международном кинофестивале, сообщают организаторы.

«КАРО» приглашает отправиться «Из Венеции в Москву»
фото: К/ф "Сестры Макалузо"

Значительная часть программы отведена именно игровым проектам. Среди них поэтическое и медитативное расследование «Ассандира», лиричная сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации семьи «Сестры Макалузо», лента о преодолении травматичного исторического наследия «Наш отец» c Пьерфранческо Фавино, получившего венецианский Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, а также мистическая история о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму, — «Отпусти меня» с Валерией Голино.

Для поклонников документального кино команда фестиваля включила в программу такие проекты, как «Правда о "Сладкой жизни"» – погружение в процесс создания известнейшей работы Федерико Феллини, метафоричный дневник из жизни Венеции во время пандемии «Молекулы» и музыкальный фильм-портрет «Паоло Конте» о живой иконе итальянской сцены, собранный из эксклюзивных материалов.

Традиционный смотр, посвященный лучшим образцам итальянского кинематографа, организован Итальянским Институтом культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской Биеннале и Посольством Италии в Москве.
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