Новый сезон сериала «Две девицы на мели» стартует 8 февраля

Главные героини сериала «Две девицы на мели» — официантки Ольга и Маргарита. Оля «из народа», не лезет за словом в карман, Марго — девушка из высшего общества, потерявшая свой статус и состояние. Их объединяет дружба, работа, совместное проживание и желание начать свое дело: открыть кафе с пирогами ручной работы.
Во втором сезоне проекта их мечта начинает сбываться. Девушки находят помещение под кафе и получают первые заказы. Но новоиспеченным бизнесвуман придется непросто: недоброжелатели и бывшие возлюбленные так и норовят вставить им палки в колеса.
«Я верю в женскую дружбу! Своего друга я себе родила еще в 99-м году, и сын привел в дом мою сноху, которая стала для меня настоящей подругой. Так что в моей жизни много подтверждений тому, что женская дружба существует», — уверена Ольга Картункова.
обсуждение >>