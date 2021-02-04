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Новый сезон сериала «Две девицы на мели» стартует 8 февраля

4 февраля
2021 год

Новости кино >>
4 февраля 2021
Новый сезон комедийного проекта «Две девицы на мели» стартует 8 февраля на «Пятнице», сообщает пресс-служба телеканала. В продолжении сериала героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан начнут свой бизнес и найдут любовь.

Новый сезон сериала «Две девицы на мели» стартует 8 февраля
фото: К/ф «Две девицы на мели»

Главные героини сериала «Две девицы на мели» — официантки Ольга и Маргарита. Оля «из народа», не лезет за словом в карман, Марго — девушка из высшего общества, потерявшая свой статус и состояние. Их объединяет дружба, работа, совместное проживание и желание начать свое дело: открыть кафе с пирогами ручной работы.

Во втором сезоне проекта их мечта начинает сбываться. Девушки находят помещение под кафе и получают первые заказы. Но новоиспеченным бизнесвуман придется непросто: недоброжелатели и бывшие возлюбленные так и норовят вставить им палки в колеса.

«Я верю в женскую дружбу! Своего друга я себе родила еще в 99-м году, и сын привел в дом мою сноху, которая стала для меня настоящей подругой. Так что в моей жизни много подтверждений тому, что женская дружба существует», — уверена Ольга Картункова.

Режиссером нового сезона стал Андрей Элинсон, известный по проектам «Ивановы-Ивановы» и «Агент особого назначения». В актерский состав также вошли Наталья Бочкарева, Владимир Сычев, Виктор Бычков, Арман Навасардян, Сергей Галахов, Илья Лыков и Оливье Сиу.
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