Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из мелодрамы Джона Патрика Шанли
«Дикая парочка
».
Эмили Блант
и Джейми Дорнан
играют соседей Розмари и Энтони. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья всё время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр, и у мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда.
Компанию исполнителям главных ролей составят Джон Хэмм
, Кристофер Уокен
, Дирбла Моллой
, Бэрри Макговерн
, Дана Дилейни
, Джон Тенни
и другие актёры.
В российский прокат картина выйдет 11 февраля.
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