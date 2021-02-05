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Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка»

5 февраля
2021 год

Новости кино >>
5 февраля 2021
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из мелодрамы Джона Патрика Шанли «Дикая парочка».



Эмили Блант и Джейми Дорнан играют соседей Розмари и Энтони. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья всё время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр, и у мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда.

Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка»

Компанию исполнителям главных ролей составят Джон Хэмм, Кристофер Уокен, Дирбла Моллой, Бэрри Макговерн, Дана Дилейни, Джон Тенни и другие актёры.

В российский прокат картина выйдет 11 февраля.
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Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка» фотографии
Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка» фотографии
Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка» фотографии
Джейми Дорнан рассуждает о жизни в эксклюзивном отрывке фильма «Дикая парочка» фотографии
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