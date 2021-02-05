Второй сезон «Войны семей» стартует в конце зимы

Второй сезон комедийного сериала «Война семей», состоящий из 20 серий, выйдет на START 26 февраля. В этот день покажут первые два эпизода, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам режиссёра Романа Фокина, «второй сезон всегда снимать непросто, новизны восприятия у зрителя уже нет, а привыкания ещё не возникло. Поэтому создателям надо удивлять зрителя, что мы и постарались сделать. И неожиданными сценарными поворотами, и трюками. Актерский состав у проекта уже блестящий, работать в таком коллективе – одно удовольствие. Так о чем наше кино? О любви, конечно же. О том, как сохранить отношения и дружбу, не потеряв при этом доверие друг к другу. Ведь все в принципе неплохие люди».
В центре сюжета история двух семей: Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) дружили с детства, у них были общий бизнес и дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но внезапно раскрывшийся роман Димы и дочери Миши Лены (Арина Постникова) превратил лучших друзей в заклятых врагов.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
В продолжении семьи Мамонтовых и Ремнёвых ждёт череда новых испытаний и разногласий, которые коснутся абсолютно каждого. Миша после развода с Таней (Светлана Колпакова) начинает жить с 25-летней подругой дочери. Единственным, кто поддерживает этот союз, неожиданно становится Дима, который сам переживает не лучшие времена. Во втором сезоне ему предстоит сделать выбор между Леной и бывшей женой Дашей (Ольга Медынич). Вадим (Арам Вардеванян) и Арина (Пелагея Невзорова) пытаются жить самостоятельно, но оказывается, что молодые супруги по-разному видят семейную жизнь. Тем временем, мамы Вадима – Таня и Мария (Александра Флоринская) – становятся близкими подругами и начинают жить вместе в доме Марии.
«Я очень люблю Дашу, она умная, самодостаточная, с хорошим чувством юмора. Неугомонная, иногда не может совладать со своим буйным характером. В новом сезоне от Даши можно ожидать любых сюрпризов. Она наконец-то выйдет из кризиса среднего возраста и расправит плечи. Женщинам, которые находятся в затруднительном семейном положении, будет полезно посмотреть новый сезон "Войны семей". Сериал поднимает непростые темы, но они написаны с юмором, это позволяет немного подняться над ситуацией», — говорит Ольга Медынич.
«Даже если нам кажется, что мы хорошо знаем своих друзей и близких, в какой-то момент они могут повернуться к нам неожиданной стороной. Сериал "Война семей" отличается от другого комедийного контента. Мы всё делали честно, поэтому, надеюсь, получится хорошо», — отметил Александр Робак.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Премьера сериала «Война семей» состоялась в феврале 2020-го, съёмки второго сезона завершились в сентябре того же года. Новые серии будут выходить на START в понедельник, вторник и среду.
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