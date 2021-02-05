Не стало возлюбленной Владимира Высоцкого Татьяны Иваненко

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — цитирует агентство собеседника. Осенью 2018-го стало известно, что у актрисы, жившей в одном из спальных районов Москвы и редко покидавшей квартиру, отказали ноги.
фото: кадр из фильма «Внимание, цунами!»
Татьяна Васильевна родилась 31 декабря 1941-го в семье военнослужащего. Один год проучилась в Щукинском театральном училище, затем перевелась на актёрский факультет ВГИКа, который окончила в 1966-м (мастерская Бориса Бабочкина). С 1966-го была актрисой Театра драмы и комедии на Таганке. С Высоцким начала встречаться в середине 1960-х годов, их роман продлился до середины 1970-х.
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