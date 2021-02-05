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Не стало возлюбленной Владимира Высоцкого Татьяны Иваненко

5 февраля
2021 год

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5 февраля 2021
На 80-м году жизни не стало возлюбленной Владимира Высоцкого, актрисы театра и кино Татьяны Иваненко. Печальную новость сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — цитирует агентство собеседника. Осенью 2018-го стало известно, что у актрисы, жившей в одном из спальных районов Москвы и редко покидавшей квартиру, отказали ноги.

Не стало возлюбленной Владимира Высоцкого Татьяны Иваненко
фото: кадр из фильма «Внимание, цунами!»

Татьяна Васильевна родилась 31 декабря 1941-го в семье военнослужащего. Один год проучилась в Щукинском театральном училище, затем перевелась на актёрский факультет ВГИКа, который окончила в 1966-м (мастерская Бориса Бабочкина). С 1966-го была актрисой Театра драмы и комедии на Таганке. С Высоцким начала встречаться в середине 1960-х годов, их роман продлился до середины 1970-х.

В кино дебютировала эпизодической ролью в картине Михаила Швейцера и Софии Милькиной «Время, вперёд!», вышедшей в 1965-м. Затем последовали съёмки в фильмах «Служили два товарища» и «Внимание, цунами!». В 1970-м сыграла свою единственную главную роль — Галю в киноповести Павла Любимова «Впереди день». Впоследствии подарила свой голос персонажам мультфильмов «Лебединое пёрышко», «КОАПП» и «Прекрасная Маргарет и Черри Флей».
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