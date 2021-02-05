Перевороту Reddit на Уолл-стрит посвятят два фильма и сериал

Сразу три проекта посвятят нашумевшему финансовому перевороту Reddit на Уолл-стрит, связанному с американской розничной сетью GameStop, специализирующейся на продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров.
Согласно Deadline
, всё началось с адаптации ещё незаконченной книги «Антисоциальная сеть
» за авторством Бена Мезрича
, на чьём романе «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве
» основана «Социальная сеть
» Дэвида Финчера
. Права на экранизацию достались студии MGM, а продюсерская команда грядущего фильма состоит из Кэмерона
и Тайлера Уинклвоссов
, Аарона Райдера
и Майкла Де Луки
, работавшего над «Социальной сетью».
Netflix заказал
производство пока безымянной ленты, сценарий для которой напишет автор «Повелителя бури
» Марк Боал
. Главная роль закреплена за Ноем Сентинео
. Поговаривают, что это будет исследование феномена влияния соцсетей на крупных игроков бизнеса.
И, наконец, последним на данный момент проектом на актуальную тему заявлен
сериал дебютанта Ноама Томашоффа
«До луны
» от новой компании Pinky Promise. Это будет история уволенных работников GameStop и AMC, потративших свои последние деньги на акции.
Поводом для ажиотажа послужила ситуация, сложившаяся на Уолл-стрит в январе текущего года. Несколько обеспокоенных граждан из объединения WallStreetBets решили спасти GameStop, объединившись против хедж-фондов, наживавшихся на понижении цен на акции розничной сети. Фирмы стали продавать их, а инвесторы с GameStop заинтересовались покупкой акций и опционов. Это привело к тому, что рыночная стоимость GameStop выросла на 1700% с декабря, увеличившись за одну ночь на 10 млрд долларов, а хедж-фонды понесли огромные потери. В настоящий момент проводится проверка обеих сторон под бдительным оком Белого дома, но, тем не менее, компания была спасена от банкротства.
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