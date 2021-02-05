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Перевороту Reddit на Уолл-стрит посвятят два фильма и сериал

5 февраля
2021 год

Новости кино >>
5 февраля 2021
Сразу три проекта посвятят нашумевшему финансовому перевороту Reddit на Уолл-стрит, связанному с американской розничной сетью GameStop, специализирующейся на продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров.

Перевороту Reddit на Уолл-стрит посвятят два фильма и сериал
фото: thebalance.com

Согласно Deadline, всё началось с адаптации ещё незаконченной книги «Антисоциальная сеть» за авторством Бена Мезрича, на чьём романе «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве» основана «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Права на экранизацию достались студии MGM, а продюсерская команда грядущего фильма состоит из Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов, Аарона Райдера и Майкла Де Луки, работавшего над «Социальной сетью».

Netflix заказал производство пока безымянной ленты, сценарий для которой напишет автор «Повелителя бури» Марк Боал. Главная роль закреплена за Ноем Сентинео. Поговаривают, что это будет исследование феномена влияния соцсетей на крупных игроков бизнеса.

Перевороту Reddit на Уолл-стрит посвятят два фильма и сериал
фото: geekwire.com

И, наконец, последним на данный момент проектом на актуальную тему заявлен сериал дебютанта Ноама Томашоффа «До луны» от новой компании Pinky Promise. Это будет история уволенных работников GameStop и AMC, потративших свои последние деньги на акции.

Поводом для ажиотажа послужила ситуация, сложившаяся на Уолл-стрит в январе текущего года. Несколько обеспокоенных граждан из объединения WallStreetBets решили спасти GameStop, объединившись против хедж-фондов, наживавшихся на понижении цен на акции розничной сети. Фирмы стали продавать их, а инвесторы с GameStop заинтересовались покупкой акций и опционов. Это привело к тому, что рыночная стоимость GameStop выросла на 1700% с декабря, увеличившись за одну ночь на 10 млрд долларов, а хедж-фонды понесли огромные потери. В настоящий момент проводится проверка обеих сторон под бдительным оком Белого дома, но, тем не менее, компания была спасена от банкротства.
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