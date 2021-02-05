Александр Цекало и Джессика Роудс приступили к работе над адаптацией романа Дэвида Хилла «Испарения»

Sreda Global в лице Александра Цекало
и Джессика Роудс работают над сериалом по книге Дэвида Хилла
«Испарения
» (The Vapors), вышедшей в 2020 году. Об этом сообщается на странице продюсерской компании «Среда» в социальной сети Facebook
.
Продюсером, шоуранером и сценаристом сериала выступит Алекс Меткалф
, сотрудничавший с Роудс над «Острыми предметами
». Съёмки запланированы на следующий год.
Бестселлер Хилла, высоко оценённый американскими критиками, стал одной из лучших документальных книг 2020 года по версии американского издания Chicago Trubine. Зрителям поведают «ранее неизвестную историю городка Хот Спрингс в Арканзасе — забытой американской столице порока. Место целебных вод, десятка церквей, уникальных американских национальных парков, а ещё нелегальных казино, бесконечных борделей и самых отвязных преступников Америки. Это история про гангстеров, которые стали хорошими, про верующих людей, которые стали плохими, и про становление чёрного Бродвея, поддерживаемого расцветающим американским средним классом в центре расистских штатов».
Американскую ветвь продюсерского центра Sreda Global Цекало основал в 2019-м в Лос–Анджелесе. Стратегическим советником и сопродюсером компании является Джон Джашни
, также выступающий одним из продюсеров экранизации.
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