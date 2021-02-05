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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Александр Цекало и Джессика Роудс приступили к работе над адаптацией романа Дэвида Хилла «Испарения»

5 февраля
2021 год

Новости кино >>
5 февраля 2021
Sreda Global в лице Александра Цекало и Джессика Роудс работают над сериалом по книге Дэвида Хилла «Испарения» (The Vapors), вышедшей в 2020 году. Об этом сообщается на странице продюсерской компании «Среда» в социальной сети Facebook.

Продюсером, шоуранером и сценаристом сериала выступит Алекс Меткалф, сотрудничавший с Роудс над «Острыми предметами». Съёмки запланированы на следующий год.

Александр Цекало и Джессика Роудс приступили к работе над адаптацией романа Дэвида Хилла «Испарения»
фото: facebook.com

Бестселлер Хилла, высоко оценённый американскими критиками, стал одной из лучших документальных книг 2020 года по версии американского издания Chicago Trubine. Зрителям поведают «ранее неизвестную историю городка Хот Спрингс в Арканзасе — забытой американской столице порока. Место целебных вод, десятка церквей, уникальных американских национальных парков, а ещё нелегальных казино, бесконечных борделей и самых отвязных преступников Америки. Это история про гангстеров, которые стали хорошими, про верующих людей, которые стали плохими, и про становление чёрного Бродвея, поддерживаемого расцветающим американским средним классом в центре расистских штатов».

Американскую ветвь продюсерского центра Sreda Global Цекало основал в 2019-м в Лос–Анджелесе. Стратегическим советником и сопродюсером компании является Джон Джашни, также выступающий одним из продюсеров экранизации.
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