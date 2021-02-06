Не стало Кристофера Пламмера

В возрасте 91 года скончался канадский актер Кристофер Пламмер. Согласно Deadline, он умер у себя дома в Коннектикуте, находясь рядом с семьей.
фото: deadline.com
Артур Кристофер Орм Пламмер родился 13 декабря 1929 года в Торонто в аристократическом семействе. Его прадедом по материнской линии был премьер-министр Канады сэр Джон Аббот. В детстве Кристофер всерьез занимался музыкой и собирался стать пианистом, но однажды увлекся театром и стал участвовать в школьных спектаклях. Для того, чтобы набраться опыта, Пламмер колесил по стране с труппой Канадского репертуарного театра.
В 1954 году начинающий артист получил свою первую серьезную роль в нью-йоркской постановке пьесы Сомерсета Моэма «Верная жена». С момента своего дебюта он играл главные роли в таких престижных Бродвейских спектаклях, как «Много шума из ничего», «Генрих V», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Макбет», «Сирано», «Отелло», «Король Лир». Впоследствии Пламмера признали лучшим исполнителем шекспировских ролей в Северной Америке.
За свою карьеру Пламмер снялся более чем в 100 фильмах и был отмечен множеством наград, в числе которых — Tony, «Золотой глобус» и BAFTA. В 2012 году он получил «Оскар» и стал старейшим артистом, удостоенным премии Американской академии.
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