«Чики» и «257 причин, чтобы жить» признали лучшими интернет-сериалами

Онлайн-событием года стали «Чики». Жюри также наградили проект как лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минуты) наряду с «Перевалом Дятлова». Выбор прессы в этой номинации пал на «Психа».
Мнения разделились и при выборе лучшего интернет-сериала с хронометражем эпизода менее 24 минут. Приз жюри достался второму сезону драмеди «257 причин, чтобы жить», а пресса отметила «Трудных подростков». В категории веб-сериалов, которые были представлены на открытых площадках, лучшим единогласно признали «Внутри Лапенко».
Профессиональное сообщество присудило сервису START звание лучшей онлайн-платформы. Спецприз за вклад в веб-индустрию вручили Александру Мамуту, а награду за объединение классических форм искусств онлайн — порталу «Культура.РФ»
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