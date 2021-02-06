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«Чики» и «257 причин, чтобы жить» признали лучшими интернет-сериалами

6 февраля
2021 год

Новости кино >>
6 февраля 2021
Объявлены лауреаты Третьей национальной премии в области веб-индустрии. Церемония награждения состоялась 5 февраля в онлайн- и офлайн-форматах. Ведущими вечера были Иван Ургант и Александр Гудков.

«Чики» и «257 причин, чтобы жить» признали лучшими интернет-сериалами
фото: К/ф «Чики»

Онлайн-событием года стали «Чики». Жюри также наградили проект как лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минуты) наряду с «Перевалом Дятлова». Выбор прессы в этой номинации пал на «Психа».

Мнения разделились и при выборе лучшего интернет-сериала с хронометражем эпизода менее 24 минут. Приз жюри достался второму сезону драмеди «257 причин, чтобы жить», а пресса отметила «Трудных подростков». В категории веб-сериалов, которые были представлены на открытых площадках, лучшим единогласно признали «Внутри Лапенко».

Профессиональное сообщество присудило сервису START звание лучшей онлайн-платформы. Спецприз за вклад в веб-индустрию вручили Александру Мамуту, а награду за объединение классических форм искусств онлайн — порталу «Культура.РФ»
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«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» поборются за звание лучшего интернет-сериала
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